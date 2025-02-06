Уходящий президент Польши пожаловался на маленькую будущую пенсию
Уходящий президент Польши Анджей Дуда заявил, что будет получать маленькую пенсию. Он уточнил, что ее размер составит 11-12 тыс. злотых (266 - 291 тыс. рублей). Об этом пишет РИА Новости.
Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд.
«Сейчас чистыми это около 11-12 тыс. злотых (около 3 тыс. долларов США). Это не такая уж и большая сумма, принимая во внимание всю ответственность, которая возлагалась все эти годы на посту президента, и тот факт, что сейчас эту пенсию получают в Польше три человека», — отметил Дуда.
Ранее сообщалось, что в августе 2024 года в Польше разгорелся большой коррупционный скандал: журналисты выяснили, что власти растратили грант на закупку электрогенераторов для Украины.
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В общей сложности, по их данным, было потрачено 0,5 млрд злотых (12,1 млрд рублей). Их них только пятая часть пошла на собственно генераторы, остальные деньги осели в карманах чиновников и бизнесменов, связанных с Дудой и экс-премьером Моравецким.