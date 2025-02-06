Уходящий президент Польши пожаловался на маленькую будущую пенсию

Уходящий президент Польши Анджей Дуда заявил, что будет получать маленькую пенсию. Он уточнил, что ее размер составит 11-12 тыс. злотых (266 - 291 тыс. рублей). Об этом пишет РИА Новости.

Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд.

« С е й ч а с ч и с т ы м и э т о о к о л о 1 1 - 1 2 т ы с . з л о т ы х ( о к о л о 3 т ы с . д о л л а р о в С Ш А ) . Э т о н е т а к а я у ж и б о л ь ш а я с у м м а , п р и н и м а я в о в н и м а н и е в с ю о т в е т с т в е н н о с т ь , к о т о р а я в о з л а г а л а с ь в с е э т и г о д ы н а п о с т у п р е з и д е н т а , и т о т ф а к т , ч т о с е й ч а с э т у п е н с и ю п о л у ч а ю т в П о л ь ш е т р и ч е л о в е к а » , — о т м е т и л Д у д а .

Ранее сообщалось, что в августе 2024 года в Польше разгорелся большой коррупционный скандал: журналисты выяснили, что власти растратили грант на закупку электрогенераторов для Украины.

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В общей сложности, по их данным, было потрачено 0,5 млрд злотых (12,1 млрд рублей). Их них только пятая часть пошла на собственно генераторы, остальные деньги осели в карманах чиновников и бизнесменов, связанных с Дудой и экс-премьером Моравецким.