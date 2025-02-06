Армения не будет участвовать во встрече глав парламентских комитетов ОДКБ

Армения не будет участвовать в совещании председателей комитетов парламентов государств ОДКБ, которое состоится 7 февраля в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь спикера парламента Армении Алена Симоняна Мовсес Арутюнян.

" А р м я н с к а я с т о р о н а н е б у д е т у ч а с т в о в а т ь в с о в е щ а н и и п р е д с е д а т е л е й п а р л а м е н т с к и х к о м и т е т о в г о с у д а р с т в - ч л е н о в ОДКБ", - сказал Арутюнян журналистам.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 7 февраля встречу с парламентариями стран ОДКБ также проведет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Она добавила, что планируется обсудить вопросы развития межпарламентского сотрудничества в рамках организации, совершенствования деятельности парламентской ассамблеи ОДКБ, а также предусмотрен обмен мнениями по актуальной международной и региональной повестке дня.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван заморозил участие в работе ОДКБ, поскольку, по его утверждению, организация якобы создала угрозы для суверенитета республики. В декабре прошлого года армянский премьер объявил, что отношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на международном форуме в Варшаве по вопросам безопасности заявил, что Ереван просчитывает все риски относительно решения о выходе из ОДКБ.

Как сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров, документов о выходе из ОДКБ от Еревана не поступало. Он подчеркивал, что принятие такого решения - суверенное право, но выразил уверенность, что в интересах безопасности Армении использовать по максимуму членство в этой организации.