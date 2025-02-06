В Швейцарии заявили, что Зеленский мешает сделке Трампа по Украине

Украинский президент Владимир Зеленский мешает заключению сделки по разрешению конфликта, которую хочет заключить американский лидер Дональд Трамп. Об этом пишет швейцарский журнал Die Weltwoche.

В Швейцарии заявили, что Зеленский мешает сделке Трампа по Украине
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Издание утверждает, что в обсуждении вопроса урегулирования есть определенные подвижки, пусть и небольшие, однако есть одна помеха.

«Но самый главный вопрос: кто является самым большим препятствием [для ее заключения]? Судя по всему, это Владимир Зеленский», говорится в материале.

Журналисты отмечают, что украинский лидер запретил вести переговоры с РФ, питает явную неприязнь к ее президенту Владимиру Путину, а также имеет сомнительную легитимность, поскольку срок его полномочий истек в мае 2024 года.

Положить конец «страданиям украинцев» могут выборы, заключают авторы статьи.

4 февраля Зеленский заявил, что если США не хотят видеть Украину в НАТО, то должны передать Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности и профинансировать миллионную армию. До этого он также обещал, что выборы нового президента на Украине пройдут после завершения горячей фазы конфликта и отмены военного положения в стране.

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