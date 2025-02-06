Украинский президент Владимир Зеленский мешает заключению сделки по разрешению конфликта, которую хочет заключить американский лидер Дональд Трамп. Об этом пишет швейцарский журнал Die Weltwoche.

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Издание утверждает, что в обсуждении вопроса урегулирования есть определенные подвижки, пусть и небольшие, однако есть одна помеха.

« Н о с а м ы й г л а в н ы й в о п р о с : к т о я в л я е т с я с а м ы м б о л ь ш и м п р е п я т с т в и е м [ д л я е е з а к л ю ч е н и я ] ? С у д я п о в с е м у , э т о В л а д и м и р З е л е н с к и й » , — г о в о р и т с я в м а т е р и а л е .

Журналисты отмечают, что украинский лидер запретил вести переговоры с РФ, питает явную неприязнь к ее президенту Владимиру Путину, а также имеет сомнительную легитимность, поскольку срок его полномочий истек в мае 2024 года.

Положить конец «страданиям украинцев» могут выборы, заключают авторы статьи.

4 февраля Зеленский заявил, что если США не хотят видеть Украину в НАТО, то должны передать Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности и профинансировать миллионную армию. До этого он также обещал, что выборы нового президента на Украине пройдут после завершения горячей фазы конфликта и отмены военного положения в стране.