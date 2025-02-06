В Европе назвали немыслимым переход сектора Газа под контроль США

Нидерланды считают немыслимым переход сектора Газа под контроль США. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп, комментируя сделанные ранее заявления на этот счет американского президента Дональда Трампа.

© EPA/TACC

" Д л я Н и д е р л а н д о в н е т н и к а к и х с о м н е н и й в т о м , ч т о Г а з а п р и н а д л е ж и т п а л е с т и н ц а м , - з а я в и л м и н и с т р , ч ь и с л о в а п р и в о д и т г а з е т а N R C . - Н а ш а п о з и ц и я б ы л а и о с т а е т с я н е и з м е н н о й . Н и д е р л а н д ы п о д д е р ж и в а ю т р е ш е н и е о д в у х г о с у д а р с т в а х . Э т о о з н а ч а е т н е з а в и с и м о е ж и з н е с п о с о б н о е п а л е с т и н с к о е г о с у д а р с т в о н а р я д у с б е з о п а с н ы м и з р а и л ь с к и м г о с у д а р с т в о м " .

Эта позиция резко расходится с мнением, которые высказал днем ранее глава входящей в правящую коалицию Партии свободы Герт Вилдерс. По его мнению, палестинцы должны переехать в Иорданию и тогда проблема Газы будет решена. Лидеры других политических сил, входящих в коалицию, пока публично не прокомментировали инициативы Трампа.

Трамп 4 февраля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке. Американский лидер высказался за переселение палестинцев из анклава в другие страны региона, которые, по его словам, могли бы "заплатить за это". Трамп указал, что США готовы направить войска в Газу, если сочтут это необходимым.

Арабские страны, Иран и ряд западных государств выступили против идеи Трампа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что упомянутые предложения президента США замечены в Кремле, однако Москва знакома с позицией Египта и Иордании, которые не приняли эту инициативу. МИД Франции объявил о несогласии с планом американского лидера, а министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала изгнание палестинцев из Газы неприемлемым.