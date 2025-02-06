Пока вы не уснули: новый глава Роскосмоса и первые истребители Mirage на Украине

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Борисов освобожден от должности генерального директора Роскосмоса

Президент России Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности генерального директора Роскосмоса. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Новым главой государственной корпорации по космической деятельности назначен Дмитрий Баканов.

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Стала известна возможная цель нового наступления ВСУ в Курской области

Украинская армия перевела подразделения в сторону села Уланок Курской области, чтобы вернуть под огневой контроль трассу от Сум до Суджи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов канала, наступление украинской армии на данном направлении началось рано утром. Командование ВСУ перебросило к селу Уланок порядка 500 солдат. Целью операции является возвращение трассы, по которой украинские подразделения получают подкрепление.

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Первые Mirage 2000 с пилотами ВСУ прибыли на Украину

Украина получила первые французские истребители Mirage 2000. Как сообщает РБК, об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в социальных сетях.

В публикации глава французского ведомства напомнил, что президент страны Эммануэль Макрон анонсировал их поставку в июне 2024 года. Сегодня первые Mirage 2000 прибыли на территорию Украины.

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Азербайджан потребовал от Русского дома в Баку покинуть помещение

Российский культурный центр (Русский дом) в Баку должен покинуть арендуемое помещение в связи с намерением владельца продать его. Об этом в эфире "России 24" сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

По его словам, ведомство получило ноту о необходимости зарегистрировать Русский дом в Баку в качестве юридического лица. Как отметил дипломат, российская сторона неоднократно обращалась в МИД Азербайджана с просьбой помочь с регистрацией культурного центра, однако эти призывы были проигнорированы.

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МИД Британии лишил аккредитации российского дипломата

В МИД Великобритании сообщили о лишении аккредитации российского дипломата.

« Э т о о т в е т н а н е о б о с н о в а н н о е и н и ч е м н е с п р о в о ц и р о в а н н о е р е ш е н и е Р о с с и и л и ш и т ь а к к р е д и т а ц и и б р и т а н с к о г о д и п л о м а т а в М о с к в е в н о я б р е » , — з а я в и л и в в е д о м с т в е .

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СМИ: внучка экс-мэра Тархова расправилась с ним на Новый год

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина могла убить деда и его жену под Новый год. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Предварительно, тела убитых были расчленены и увезены на автомобиле. Кроме того, на месте преступления обнаружены некоторые фрагменты тел жертв.

« В н у ч к а э к с - м э р а Т а р х о в а з в е р с к и р а с п р а в и л а с ь с н и м и е г о с у п р у г о й н а Н о в ы й г о д . С о с е д и , к о т о р ы х у д а л о с ь о п р о с и т ь п о а д р е с у п р о ж и в а н и я э к с - м э р а , р а с с к а з а л и , ч т о п о с л е д н и й р а з е г о с е м ь ю в и д е л и п е р е д п р а з д н и к о м » , — п е р е д а е т t e l e g r a m - к а н а л .

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Хинштейн: ВСУ повредили газопровод в Курской области

Украинские военные своим ударом повредили газопровод высокого давления в Рыльском районе Курской области, началось возгорание, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

Газопровод уже перекрыли, в два населенных пункта временно прекращена подача газа, добавил врио губернатора в своем Telegram-канале.

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В Крыму ввели четыре выходных

Крымчане в 2025 году будут отдыхать четыре дополнительных дня, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале. Руководитель региона уточнил, что это связано с религиозными праздниками. Так, жители полуострова не будут работать 31 марта, 21 апреля, 6 и 9 июня.

В 2025 году в Крыму устанавливаются дополнительные нерабочие праздничные дни: 31 марта в связи с празднованием Ораза-байрама, 21 апреля в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи), 6 июня в связи с празднованием Курбан-байрама, 9 июня в связи с празднованием Дня Святой Троицы, — уточнил Аксенов.

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Ургант лишился элитного бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) прекратила деятельность компании, принадлежащей телеведущему Ивану Урганту. Об этом сообщает «КП-Санкт-Петербург».

Источник издания утверждает, что ликвидировано было ООО «Проперти-Э», в котором до 2022 года числился в качестве учредителя ведущий. Подчеркивается, что на базе организации работало агентство элитной недвижимости «Эванс».

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В УЕФА рассматривают отмену дополнительного времени в плей-офф ЛЧ

В УЕФА набирают обороты обсуждения отмены дополнительного времени в матчах плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщил The Guardian.

Отмечается, что тема перехода ничьих сразу к сериям пенальти серьёзно рассматривается, хотя утверждение изменений в середине цикла телевизионных прав, который продлится до 2027 года, маловероятно. Дополнительное время давно является предметом спора среди заинтересованных сторон европейского футбола, и некоторые профсоюзы игроков решительно утверждают, что его отмена ослабит напряжение в переполненном календаре.

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