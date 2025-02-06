Пока вы не уснули: новый глава Роскосмоса и первые истребители Mirage на Украине
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.
Борисов освобожден от должности генерального директора Роскосмоса
Президент России Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности генерального директора Роскосмоса. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
Новым главой государственной корпорации по космической деятельности назначен Дмитрий Баканов.
Стала известна возможная цель нового наступления ВСУ в Курской области
Украинская армия перевела подразделения в сторону села Уланок Курской области, чтобы вернуть под огневой контроль трассу от Сум до Суджи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным журналистов канала, наступление украинской армии на данном направлении началось рано утром. Командование ВСУ перебросило к селу Уланок порядка 500 солдат. Целью операции является возвращение трассы, по которой украинские подразделения получают подкрепление.
Первые Mirage 2000 с пилотами ВСУ прибыли на Украину
Украина получила первые французские истребители Mirage 2000. Как сообщает РБК, об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в социальных сетях.
В публикации глава французского ведомства напомнил, что президент страны Эммануэль Макрон анонсировал их поставку в июне 2024 года. Сегодня первые Mirage 2000 прибыли на территорию Украины.
Азербайджан потребовал от Русского дома в Баку покинуть помещение
Российский культурный центр (Русский дом) в Баку должен покинуть арендуемое помещение в связи с намерением владельца продать его. Об этом в эфире "России 24" сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
По его словам, ведомство получило ноту о необходимости зарегистрировать Русский дом в Баку в качестве юридического лица. Как отметил дипломат, российская сторона неоднократно обращалась в МИД Азербайджана с просьбой помочь с регистрацией культурного центра, однако эти призывы были проигнорированы.
МИД Британии лишил аккредитации российского дипломата
В МИД Великобритании сообщили о лишении аккредитации российского дипломата.
«Это ответ на необоснованное и ничем не спровоцированное решение России лишить аккредитации британского дипломата в Москве в ноябре», — заявили в ведомстве.
СМИ: внучка экс-мэра Тархова расправилась с ним на Новый год
Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина могла убить деда и его жену под Новый год. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Предварительно, тела убитых были расчленены и увезены на автомобиле. Кроме того, на месте преступления обнаружены некоторые фрагменты тел жертв.
«Внучка экс-мэра Тархова зверски расправилась с ним и его супругой на Новый год. Соседи, которых удалось опросить по адресу проживания экс-мэра, рассказали, что последний раз его семью видели перед праздником», — передает telegram-канал.
Хинштейн: ВСУ повредили газопровод в Курской области
Украинские военные своим ударом повредили газопровод высокого давления в Рыльском районе Курской области, началось возгорание, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
Газопровод уже перекрыли, в два населенных пункта временно прекращена подача газа, добавил врио губернатора в своем Telegram-канале.
В Крыму ввели четыре выходных
Крымчане в 2025 году будут отдыхать четыре дополнительных дня, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале. Руководитель региона уточнил, что это связано с религиозными праздниками. Так, жители полуострова не будут работать 31 марта, 21 апреля, 6 и 9 июня.
В 2025 году в Крыму устанавливаются дополнительные нерабочие праздничные дни: 31 марта в связи с празднованием Ораза-байрама, 21 апреля в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи), 6 июня в связи с празднованием Курбан-байрама, 9 июня в связи с празднованием Дня Святой Троицы, — уточнил Аксенов.
Ургант лишился элитного бизнеса
Федеральная налоговая служба (ФНС) прекратила деятельность компании, принадлежащей телеведущему Ивану Урганту. Об этом сообщает «КП-Санкт-Петербург».
Источник издания утверждает, что ликвидировано было ООО «Проперти-Э», в котором до 2022 года числился в качестве учредителя ведущий. Подчеркивается, что на базе организации работало агентство элитной недвижимости «Эванс».
В УЕФА рассматривают отмену дополнительного времени в плей-офф ЛЧ
В УЕФА набирают обороты обсуждения отмены дополнительного времени в матчах плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщил The Guardian.
Отмечается, что тема перехода ничьих сразу к сериям пенальти серьёзно рассматривается, хотя утверждение изменений в середине цикла телевизионных прав, который продлится до 2027 года, маловероятно. Дополнительное время давно является предметом спора среди заинтересованных сторон европейского футбола, и некоторые профсоюзы игроков решительно утверждают, что его отмена ослабит напряжение в переполненном календаре.