Орбан рассказал об отношении к России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что вынужден говорить о России как об агрессоре, так как подчиняется решению ЕС. Об этом он заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, пишет РИА Новости.

Венгерский политик, отвечая на вопрос журналистов об отношении к России, призвал оставить «оценки историкам».

« Я п о л и т и к , и у н а с е с т ь р е ш е н и е Е С . О н о о б я з ы в а е т м е н я г о в о р и т ь о « р о с с и й с к о й а г р е с с и и » , - п о я с н и л п р е м ь е р - м и н и с т р .

При этом на провокационный комментарий журналиста о «российской агрессии» Виктор Орбан подчеркнул, что таковой является лишь официальная позиция Европейского Союза.

Орбан рассказал об ответах Путина на вопросы по урегулированию на Украине

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что невозможность победы Украины в конфликте с Россией «была очевидна с самого начала». Соответственно, добавил он, поддержка Киева со стороны Европы была ошибкой.

Виктор Орбан также предупредил, что ЕС ждут тяжелые времена из-за решения Дональда Трампа отстаивать интересы США, даже если ему придется поссориться с Европой. По его мнению, после прихода к власти нового президента США странам стоит попрощаться с привычными правилами мировой торговли.