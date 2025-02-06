Орбан рассказал об отношении к России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что вынужден говорить о России как об агрессоре, так как подчиняется решению ЕС. Об этом он заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, пишет РИА Новости.
Венгерский политик, отвечая на вопрос журналистов об отношении к России, призвал оставить «оценки историкам».
«Я политик, и у нас есть решение ЕС. Оно обязывает меня говорить о «российской агрессии», - пояснил премьер-министр.
При этом на провокационный комментарий журналиста о «российской агрессии» Виктор Орбан подчеркнул, что таковой является лишь официальная позиция Европейского Союза.
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Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что невозможность победы Украины в конфликте с Россией «была очевидна с самого начала». Соответственно, добавил он, поддержка Киева со стороны Европы была ошибкой.
Виктор Орбан также предупредил, что ЕС ждут тяжелые времена из-за решения Дональда Трампа отстаивать интересы США, даже если ему придется поссориться с Европой. По его мнению, после прихода к власти нового президента США странам стоит попрощаться с привычными правилами мировой торговли.