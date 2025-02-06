«Самый грязный скандал»: Трамп заявил о краже миллиардов долларов из USAID

Президент США Дональд Трамп заявил, что из Агентства США по международному развитию (USAID) и других государственных агентств были украдены миллиарды долларов, большую часть из которых получили СМИ за «фейковые новости». Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, украденные деньги поступали СМИ «в качестве «взноса» за создание хороших историй о демократах». Президент США заявил, что это может стать «самым большим и самым грязным скандалом в истории», от которого демократы «не смогут спрятаться».

« Л е в а я г а з е т ё н к а , и з в е с т н а я к а к P o l i t i c o , п о х о ж е , п о л у ч и л а в о с е м ь м и л л и о н о в д о л л а р о в . П о л у ч а л а л и д е н ь г и T h e N e w Y o r k T i m e s ? И к т о е щ е п о л у ч а л ? » - з а д а л с я в о п р о с а м и Т р а м п .

В свой первый день на посту президента Трамп подписал указ, приостанавливающий все программы иностранной помощи USAID на 90 дней. К концу этого срока новая администрация должна будет определить, соответствуют ли эти программы целям политики Трампа.

В начале февраля исполняющим обязанности главы USAID был назначен госсекретарь США Марк Рубио. Таким образом, агентство фактически перешло под контроль Госдепартамента США.

Глава нового Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск пообещал расследовать деятельность USAID. На прошлой неделе в здание агентства в Вашингтоне пришла группа помощников Маска, рассказало Bloomberg. Они потребовали доступа в офисные помещения, в том числе в защищенную комнату, предназначенную для хранения секретных и конфиденциальных документов. Охрана USAID остановила их, тогда один из мужчин позвонил Маску и тот пригрозил вызвать силовиков, если его помощники не получат доступ в комнату. В результате помощники Маска смогли попасть в помещение и начали изучить секретные документы.