В ХАМАС ответили на предложение Трампа по Газе

Палестинское движение ХАМАС не позволит США войти в сектор Газа. Об этом в интервью турецкой газете Hurriyet заявил представитель движения Сами Абу Зухри.

© Газета.Ru

« М ы н а д е е м с я , ч т о э т и с л о в а н е с е р ь е з н ы . М ы г о д а м и б о р о л и с ь з а о с в о б о ж д е н и е о т и з р а и л ь с к о й о к к у п а ц и и , и , е с т е с т в е н н о , м ы н е д о п у с т и м н о в о й о к к у п а ц и и » , — с к а з а л о н .

Зухри назвал заявления Трампа оскорбительными для палестинского народа. По его словам, план главы Белого дома по Газе «неприемлем» и «равнозначен этнической чистке».

5 февраля Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямиом Нетаньяху американский лидер дал обещание, что США будут нести ответственность за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Планы главы Белого дома вызвали осуждение со стороны арабских лидеров и ХАМАС, которые назвали предложения Трампа «изгнанием». Нетаньяху в свою очередь, поддержав президента США, указал, что американский президент «думает нестандартно и предлагает свежие идеи».