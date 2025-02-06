Трамп заявил о планах Израиля передать сектор Газа США

Трамп: Израиль может передать Газу США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль может передать сектор Газа Америке после завершения конфликта с ХАМАС. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
Трамп заявил, что в случае передачи Газы американцам палестинцы «уже были бы переселены в гораздо более безопасные и красивые общины, с новыми и современными домами». У жителей Газы «появился бы шанс быть счастливыми и свободными», подчеркнул президент США.
«США, работая с прекрасными командами со всего мира, медленно и осторожно начали бы строительство того, что стало бы одним из самых больших и впечатляющих проектов такого рода на Земле», - написал Трамп.
По его словам, для этого проекта не понадобилось бы «никаких солдат» со стороны США. Трамп подчеркнул, что после восстановления Газы американцами в регионе «воцарилась бы стабильность».
Ранее во время переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп заявил, что США планируют взять Газу под свой контроль и создать там «Ближневосточную Ривьеру» после переселения палестинцев в Иорданию, Египет или Марокко. Трамп назвал Газу «площадкой под снос» и заявил, что палестинцы «с удовольствием покинули бы ее», но сейчас у них нет альтернатив.
Заявления Трампа раскритиковали по всему миру. В МИД Китая назвали Газу неотъемлемой частью Палестины и подчеркнули, что этот регион «не может быть разменной монетой в политических сделках и тем более - объектом закона джунглей». Глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила, что изгнание палестинцев из Газы не просто нарушило бы международное право, но и «породило бы еще больше ненависти».
The Washington Post писала, что задумка Трампа по контролю над Газой стала бы «дорогостоящим, смертоносным и политически взрывоопасным» проектом. Аналитики подсчитали, что восстановление Газы займет десятилетия и обойдется в десятки миллиардов долларов.