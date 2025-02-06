Трамп заявил о планах Израиля передать сектор Газа США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль может передать сектор Газа Америке после завершения конфликта с ХАМАС. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что в случае передачи Газы американцам палестинцы «уже были бы переселены в гораздо более безопасные и красивые общины, с новыми и современными домами». У жителей Газы «появился бы шанс быть счастливыми и свободными», подчеркнул президент США.

« С Ш А , р а б о т а я с п р е к р а с н ы м и к о м а н д а м и с о в с е г о м и р а , м е д л е н н о и о с т о р о ж н о н а ч а л и б ы с т р о и т е л ь с т в о т о г о , ч т о с т а л о б ы о д н и м и з с а м ы х б о л ь ш и х и в п е ч а т л я ю щ и х п р о е к т о в т а к о г о р о д а н а З е м л е » , - н а п и с а л Т р а м п .

По его словам, для этого проекта не понадобилось бы «никаких солдат» со стороны США. Трамп подчеркнул, что после восстановления Газы американцами в регионе «воцарилась бы стабильность».

Ранее во время переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп заявил, что США планируют взять Газу под свой контроль и создать там «Ближневосточную Ривьеру» после переселения палестинцев в Иорданию, Египет или Марокко. Трамп назвал Газу «площадкой под снос» и заявил, что палестинцы «с удовольствием покинули бы ее», но сейчас у них нет альтернатив.

Заявления Трампа раскритиковали по всему миру. В МИД Китая назвали Газу неотъемлемой частью Палестины и подчеркнули, что этот регион «не может быть разменной монетой в политических сделках и тем более - объектом закона джунглей». Глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила, что изгнание палестинцев из Газы не просто нарушило бы международное право, но и «породило бы еще больше ненависти».

The Washington Post писала, что задумка Трампа по контролю над Газой стала бы «дорогостоящим, смертоносным и политически взрывоопасным» проектом. Аналитики подсчитали, что восстановление Газы займет десятилетия и обойдется в десятки миллиардов долларов.