В Китае оценили план Трампа сделать из Газы «новую Ривьеру»

Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что Пекин выступает против притязаний президента США Дональда Трампа на сектор Газа - «неотъемлемую часть» Палестины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг дипломата.

Ранее во время переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп заявил, что США планируют взять Газу под свой контроль и создать там «Ближневосточную Ривьеру» после переселения палестинцев в другие места. Трамп назвал сектор Газа «площадкой под снос» и заявил, что палестинцы «с удовольствием покинули бы ее», но сейчас у них нет альтернатив.

« Г а з а - э т о Г а з а п а л е с т и н ц е в , и о н а я в л я е т с я н е о т ъ е м л е м о й ч а с т ь ю т е р р и т о р и и П а л е с т и н ы . Г а з а н е м о ж е т б ы т ь р а з м е н н о й м о н е т о й в п о л и т и ч е с к и х с д е л к а х и т е м б о л е е - о б ъ е к т о м з а к о н а д ж у н г л е й » , - т а к э т и и д е и п р о к о м м е н т и р о в а л и в М И Д К и т а я .

Го Цзякунь добавил, что Китай твердо поддерживает законные национальные права палестинцев и выступает против принудительного переселения. Он подчеркнул, что в послевоенном управлении сектором Газа необходимо придерживаться принципа «Палестиной управляют палестинцы».

Трамп заявлял, что палестинцев можно переселить в Иорданию, Египет или Марокко, после чего Газа перейдет во «владение» США и американцы займутся ее расчисткой от мин и разрушенных зданий. Трамп утверждает, что все, с кем он общался, «в восторге от этой идеи». Также он отмечал, что американские войска будут размещены в секторе Газа, «если это будет необходимо».