В Китае оценили план Трампа сделать из Газы «новую Ривьеру»
Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что Пекин выступает против притязаний президента США Дональда Трампа на сектор Газа - «неотъемлемую часть» Палестины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг дипломата.
Ранее во время переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп заявил, что США планируют взять Газу под свой контроль и создать там «Ближневосточную Ривьеру» после переселения палестинцев в другие места. Трамп назвал сектор Газа «площадкой под снос» и заявил, что палестинцы «с удовольствием покинули бы ее», но сейчас у них нет альтернатив.
«Газа - это Газа палестинцев, и она является неотъемлемой частью территории Палестины. Газа не может быть разменной монетой в политических сделках и тем более - объектом закона джунглей», - так эти идеи прокомментировали в МИД Китая.
Го Цзякунь добавил, что Китай твердо поддерживает законные национальные права палестинцев и выступает против принудительного переселения. Он подчеркнул, что в послевоенном управлении сектором Газа необходимо придерживаться принципа «Палестиной управляют палестинцы».
Трамп заявлял, что палестинцев можно переселить в Иорданию, Египет или Марокко, после чего Газа перейдет во «владение» США и американцы займутся ее расчисткой от мин и разрушенных зданий. Трамп утверждает, что все, с кем он общался, «в восторге от этой идеи». Также он отмечал, что американские войска будут размещены в секторе Газа, «если это будет необходимо».