В США предупредили о последствиях передачи Украине ядерного оружия

Передача Украине ядерного оружия может начать третью мировую войну. О последствиях предупредил сенатор США от штата Юта Майк Ли на странице в соцсети X.

«Принятие Украины в НАТО и передача ей ядерного оружия может запросто начать третью мировую войну», написал он.

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Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог назвал шансы Украины вновь получить ядерное оружие мизерными или нулевыми. По его словам, идея о передаче Киеву ядерных вооружений обречена на провал.

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