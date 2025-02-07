В США предупредили о последствиях передачи Украине ядерного оружия

Передача Украине ядерного оружия может начать третью мировую войну. О последствиях предупредил сенатор США от штата Юта Майк Ли на странице в соцсети X.

« П р и н я т и е У к р а и н ы в Н А Т О и п е р е д а ч а е й я д е р н о г о о р у ж и я м о ж е т з а п р о с т о н а ч а т ь т р е т ь ю м и р о в у ю в о й н у » , — н а п и с а л о н .

Зеленский попросил у Запада ядерное оружие

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог назвал шансы Украины вновь получить ядерное оружие мизерными или нулевыми. По его словам, идея о передаче Киеву ядерных вооружений обречена на провал.