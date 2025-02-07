В США предупредили о последствиях передачи Украине ядерного оружия

Передача Украине ядерного оружия может начать третью мировую войну. О последствиях предупредил сенатор США от штата Юта Майк Ли на странице в соцсети X.
«Принятие Украины в НАТО и передача ей ядерного оружия может запросто начать третью мировую войну», — написал он.
Зеленский попросил у Запада ядерное оружие
Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог назвал шансы Украины вновь получить ядерное оружие мизерными или нулевыми. По его словам, идея о передаче Киеву ядерных вооружений обречена на провал.