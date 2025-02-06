В мэрии Киева прошли обыски после критики Кличко в адрес окружения Зеленского

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины после критики Виталия Кличко в адрес окружения президента Владимира Зеленского провела в мэрии Киева обыски по делу о создании в горсовете преступной организации. О следственных действия сообщает в Telegram пресс-служба ведомства.

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« [ С о т р у д н и к и ] п р о в о д я т м а с ш т а б н у ю о п е р а ц и ю п о р а з о б л а ч е н и ю п р е с т у п н о й о р г а н и з а ц и и , п р и ч а с т н о й к з е м е л ь н о й к о р р у п ц и и в К и е в с к о м г о р о д с к о м с о в е т е и К и е в с к о й г о р а д м и н и с т р а ц и и » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

29 января Виталий Кличко в видеообращении к Зеленскому пожаловался на деятельность главы Киевской гражданской военной администрации (ГВА) Тимура Ткаченко, назвав его частью президентского окружения. По словам мэра, Ткаченко мешает решению хозяйственных вопросов и отбирает полномочия у гражданских ведомств.

Кличко пожаловался на нового главу военной администрации Киева

Спустя несколько дней глава Киевской ГВА в ответ обвинил Кличко в препятствовании расследованию теневых схем в украинской столице. По словам Ткаченко, команда мэра, используя формальные основания, затягивает создание комиссии по расследованию коррупции.