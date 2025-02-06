В США обратились к Трампу с призывом из-за Зеленского
Президент США Дональд Трамп должен осознавать, что Владимир Зеленский не представляет волю украинцев. Как сообщает РИА Новости, об этом в соцсетях заявил отставной полковник, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
Он отметил, что по всем признакам Зеленский является «марионеткой Вашингтона», а потому не может действовать от лица населения Украины.
«Будем надеяться, что Трамп это поймет», — добавил Макгрегор.
Зеленский потребовал за месяц найти новые источники финансирования
Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Новые выборы на территории страны отменили — в качестве причин власти назвали военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что голосование сейчас «несвоевременно».
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине остались парламент и спикер Рады. Глава государства отмечал, что украинская Конституция не предполагает продления полномочий президента в случае военного положения.