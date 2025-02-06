Президент США Дональд Трамп должен осознавать, что Владимир Зеленский не представляет волю украинцев. Как сообщает РИА Новости, об этом в соцсетях заявил отставной полковник, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что по всем признакам Зеленский является «марионеткой Вашингтона», а потому не может действовать от лица населения Украины.

« Б у д е м н а д е я т ь с я , ч т о Т р а м п э т о п о й м е т » , — д о б а в и л М а к г р е г о р .

Зеленский потребовал за месяц найти новые источники финансирования

Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Новые выборы на территории страны отменили — в качестве причин власти назвали военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что голосование сейчас «несвоевременно».

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине остались парламент и спикер Рады. Глава государства отмечал, что украинская Конституция не предполагает продления полномочий президента в случае военного положения.