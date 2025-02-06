Телеведущую из Украины уволили с должности уборщицы в Швеции

Телеведущую из Украины Ирину Литвин-Комаровскую сняли с должности уборщицы в Швеции — она три дня пропускала работу без уважительной на то причины. При этом на страничке в своем блоге она часто жаловалась своим подписчикам на то, что у нее развивается депрессия на фоне переезда.

© Вечерняя Москва

— У м е н я п о я в и л а с ь е щ е о д н а п р о б л е м а : и з - з а т о г о , ч т о я п о с т о я н н о п л а ч у ( э т о м о ж е т д л и т ь с я ч а с а м и ) , с л е з ы р а з ъ е л и с л и з и с т у ю г л а з . Н а с л е д у ю щ е й н е д е л е я о ч е н ь н а д е ю с ь п о п а с т ь к т а к н а з ы в а е м о м у с е м е й н о м у д о к т о р у и и м е н н о о н б у д е т р е ш а т ь , д а в а т ь л и м н е б о л ь н и ч н ы й , б л а г о д а р я к о т о р о м у я м о г у п о л у ч и т ь « х о т ь к а к у ю - н и б у д ь к о м п е н с а ц и ю , — д е л и л а с ь у к р а и н к а е щ е д о с в о е г о у в о л ь н е н и я .

В день встречи с доктором врач так и не связался с девушкой. Позднее Комаровской позвонили и предложили назначить другой день для визита. Через несколько часов ее огорчили еще одной плохой новостью — на работе ей сообщили, что ее уволили.

— Я н е в и н ю к о м п а н и ю , у н и х е с т ь п р а в и л а , о н и и т а к д о л г о ш л и м н е н а в с т р е ч у и ж д а л и з а к л ю ч е н и я в р а ч а . Е с л и б ы я ж и л а з д е с ь н а с о ц и а л ь н ы е в ы п л а т ы , м о ж е т , б ы л о б ы н е т а к д о с а д н о , н о я р а б о т а л а з д е с ь п о ч т и в с е в р е м я , д е л а л а в с е о т в е т с т в е н н о , п л а т и л а н а л о г и н а у р о в н е с о в с е м и , — р а с с к а з а л а о н е п р о с т о й с и т у а ц и и б ы в ш а я т е л е в е д у щ а я в с в о е м б л о г е .

В то же время ряд государств начинает отворачиваться от беженцев из Украины. Так, власти США приняли решение о простановке действия ряда программ, которые давали возможность мигрантам временно жить на территории страны.