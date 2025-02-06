Телеведущую из Украины уволили с должности уборщицы в Швеции
Телеведущую из Украины Ирину Литвин-Комаровскую сняли с должности уборщицы в Швеции — она три дня пропускала работу без уважительной на то причины. При этом на страничке в своем блоге она часто жаловалась своим подписчикам на то, что у нее развивается депрессия на фоне переезда.
— У меня появилась еще одна проблема: из-за того, что я постоянно плачу (это может длиться часами), слезы разъели слизистую глаз. На следующей неделе я очень надеюсь попасть к так называемому семейному доктору и именно он будет решать, давать ли мне больничный, благодаря которому я могу получить «хоть какую-нибудь компенсацию, — делилась украинка еще до своего увольнения.
В день встречи с доктором врач так и не связался с девушкой. Позднее Комаровской позвонили и предложили назначить другой день для визита. Через несколько часов ее огорчили еще одной плохой новостью — на работе ей сообщили, что ее уволили.
— Я не виню компанию, у них есть правила, они и так долго шли мне на встречу и ждали заключения врача. Если бы я жила здесь на социальные выплаты, может, было бы не так досадно, но я работала здесь почти все время, делала все ответственно, платила налоги на уровне со всеми, — рассказала о непростой ситуации бывшая телеведущая в своем блоге.
В то же время ряд государств начинает отворачиваться от беженцев из Украины. Так, власти США приняли решение о простановке действия ряда программ, которые давали возможность мигрантам временно жить на территории страны.