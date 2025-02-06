Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц выразил готовность к телефонному разговору с президентом России Владимиром Путиным для продвижения мирного урегулирования украинского конфликта. Мерц подчеркнул, что такой разговор возможен только в случае, если он способствует достижению мира.

« Е с л и я б у д у г о в о р и т ь п о т е л е ф о н у с П у т и н ы м , т о т о л ь к о в т о м с л у ч а е , е с л и у н а с б у д е т ш а н с п р и б л и з и т ь с я к м и р н о м у р е ш е н и ю » , — з а я в и л М е р ц в и н т е р в ь ю м е д и а г р у п п е F u n k e .

Тем не менее, кандидат подчеркнул, что основной задачей НАТО остается сдерживание.

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В дополнение к вопросам международной политики, Фридрих Мерц также акцентировал внимание на необходимости усиления оборонной способности Европы. Он заявил о сложности и высокой стоимости существующих систем вооружений, указав на нужду в унификации и оптимизации оборонных ресурсов.

В ходе телефонной беседы, прошедшей 15 ноября 2024 года, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили ряд важных тем, включая текущую обстановку на Украине. Этот разговор стал первым диалогом между двумя лидерами с 2 декабря 2022 года и был инициирован немецкой стороной. Помимо украинского вопроса, в рамках переговоров также были затронуты ситуация на Ближнем Востоке и аспекты двусторонних отношений между Россией и Германией.