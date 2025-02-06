В Испании вновь обратились к Израилю по делу о взломе телефона премьера
Национальная судебная коллегия Испании вновь направила запрос израильским властям в связи с делом, связанным со взломом телефонов политических деятелей королевства с помощью шпионской программы Pegasus. Об этом говорится в пресс-релизе юридической инстанции.
По ее данным, судья Хосе Луис Калама запросил у Франции дополнительную информацию, связанную с внутренним контролем программного обеспечения Pegasus. Одновременно с этим был направлен новый запрос "израильским судебным властям", в котором вновь подчеркивается "необходимость получения запрошенной информации от NSO Group, компании, которая разработала" Pegasus, а также "показаний ее генерального директора".
"Использование коммерческого шпионского программного обеспечения делает практически невозможным определение и идентификацию субъекта угрозы, осуществляющего атаку техническими средствами", - говорится в коммюнике.
Как заявили ранее власти королевства, мобильные телефоны председателя правительства Педро Санчеса, министров обороны, внутренних дел и сельского хозяйства Маргариты Роблес, Фернандо Гранде-Марласки и Луиса Планаса были атакованы в 2021 году с помощью программы Pegasus.
Летом 2023 года юридическая инстанция сообщала о прекращении расследования из-за отсутствия юридического сотрудничества со стороны Израиля. Как пояснялось, в еврейское государство было направлено судебное поручение с запросом информации от компании, владеющей Pegasus, NSO Group, а также запросом на дачу показаний в качестве свидетеля ее генерального директора.
В апреле 2024 года Калама возобновил расследование. Решение последовало после получения некоторой информации от Франции. В частности, испанские власти получили сведения, которые включают в себя данные французского расследования от 2021 года по многочисленным случаям заражения телефонов журналистов, адвокатов, общественных деятелей и членов местного правительства с помощью Pegasus.