В Испании вновь обратились к Израилю по делу о взломе телефона премьера

Национальная судебная коллегия Испании вновь направила запрос израильским властям в связи с делом, связанным со взломом телефонов политических деятелей королевства с помощью шпионской программы Pegasus. Об этом говорится в пресс-релизе юридической инстанции.

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По ее данным, судья Хосе Луис Калама запросил у Франции дополнительную информацию, связанную с внутренним контролем программного обеспечения Pegasus. Одновременно с этим был направлен новый запрос "израильским судебным властям", в котором вновь подчеркивается "необходимость получения запрошенной информации от NSO Group, компании, которая разработала" Pegasus, а также "показаний ее генерального директора".

" И с п о л ь з о в а н и е к о м м е р ч е с к о г о ш п и о н с к о г о п р о г р а м м н о г о о б е с п е ч е н и я д е л а е т п р а к т и ч е с к и н е в о з м о ж н ы м о п р е д е л е н и е и и д е н т и ф и к а ц и ю с у б ъ е к т а у г р о з ы , о с у щ е с т в л я ю щ е г о а т а к у т е х н и ч е с к и м и с р е д с т в а м и " , - г о в о р и т с я в к о м м ю н и к е .

Как заявили ранее власти королевства, мобильные телефоны председателя правительства Педро Санчеса, министров обороны, внутренних дел и сельского хозяйства Маргариты Роблес, Фернандо Гранде-Марласки и Луиса Планаса были атакованы в 2021 году с помощью программы Pegasus.

Летом 2023 года юридическая инстанция сообщала о прекращении расследования из-за отсутствия юридического сотрудничества со стороны Израиля. Как пояснялось, в еврейское государство было направлено судебное поручение с запросом информации от компании, владеющей Pegasus, NSO Group, а также запросом на дачу показаний в качестве свидетеля ее генерального директора.

В апреле 2024 года Калама возобновил расследование. Решение последовало после получения некоторой информации от Франции. В частности, испанские власти получили сведения, которые включают в себя данные французского расследования от 2021 года по многочисленным случаям заражения телефонов журналистов, адвокатов, общественных деятелей и членов местного правительства с помощью Pegasus.