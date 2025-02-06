Президент США Дональд Трамп должен понять, что Владимир Зеленский не представляет интересы всех украинцев. Об этом написал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети X.

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« П о в с е м п р и з н а к а м З е л е н с к и й — м а р и о н е т к а В а ш и н г т о н а . О н н е п р е д с т а в л я е т в о л ю у к р а и н с к о г о н а р о д а . Б у д е м н а д е я т ь с я , ч т о Т р а м п э т о п о й м е т » , — о т м е т и л в о е н н ы й а н а л и т и к .

Ранее Макгрегор заявил, что Трамп может получить войну с Россией из-за спецпосланника по Украине Кита Келлога. По его мнению, «генерал Келлог и люди вокруг него» поддерживают продолжение вражды между Москвой и Вашингтоном. При этом сам военный аналитик подчеркнул, что Россия является влиятельной державой, с которой лучше найти точки соприкосновения, чем идти на эскалацию напряженности.