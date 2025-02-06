Илон Маск рассорил администрацию Трампа

В администрации президента США Дональда Трампа обостряется конфликт в связи с действиями Илона Маска, возглавляющего Департамент эффективности государственного управления (DOGE). Информацию подтверждают источники внутри Белого дома, сообщает журнал Wired.

© EPA/TACC

« С п у с т я д в е с п о л о в и н о й н е д е л и п о с л е н а ч а л а в т о р о г о п р е з и д е н т с к о г о с р о к а Т р а м п а , н а ф о н е з а х в а т а п р а в и т е л ь с т в а С Ш А п р и н а д л е ж а щ и м М а с к у D O G E ( в о к р у ж е н и и п р е з и д е н т а — р е д . ) , н а ч и н а е т с я р а с к о л » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и ж у р н а л а .

По словам источника, близкого к президентскому окружению, Маск раздражает в первую очередь окружение Трампа, а не самого президента. Другой же источник сообщил Wired, что глава DOGE ведет себя слишком самоуверенно, и в дальнейшем это может привести к серьезным конфликтам внутри Администрации президента США, пишет издание.

Большинство американцев усомнились в решениях Маска

Ранее телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники, что в последние дни Маск получал со стороны Белого дома напоминания. Его уведомляли, что у его власти есть пределы, и он должен отчитываться перед главой аппарата официальной резиденции президента США, пишет NBC.

Следует отметить, что Илон Маск и Вивек Рамасвами были назначены главами нового департамента по достижению госэффективности по инициативе самого Трампа. Этот орган создавался с целью «сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства». Но позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE — по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.