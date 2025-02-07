В мэрии Киева проходят обыски

Обыски проходят в зданиях Киевской городской госадминистрации. Как утверждают в пресс-службе мэрии, это связано с делом о событиях 2009 года.

" С е г о д н я , 7 ф е в р а л я , в п о м е щ е н и я х К и е в с к о й г о р о д с к о й г о с у д а р с т в е н н о й а д м и н и с т р а ц и и п р о х о д я т о б ы с к и " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и н а с а й т е м э р и и .

Там утверждают, что это связано с досудебным расследованием о возможных злоупотреблениях должностных лиц в 2009 году. Подробности не приводятся. В силовых структурах ситуацию пока не комментировали.

6 февраля утром Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины объявила о проведении "масштабной операции", связанной с земельной коррупцией в мэрии и горсовете Киева. Вечером Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании по подозрению в коррупции в земельной сфере семи чиновников Киевского горсовета. По данным ведомства, преступная деятельность задержанных относится к 2023-2024 годам.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял о попытке давления на горадминистрацию со стороны украинских властей. В частности, он утверждал, что деятельность украинских правоохранителей в отношении столичных властей приняла "репрессивный характер", а уголовные дела заводятся по надуманным основаниям. По его словам, за прошлый год было проведено более 200 обысков и свыше 500 допросов и предъявлено почти 100 обвинений.

Конфликты между мэром Киева и Владимиром Зеленским, представляющими разные политические партии, за последние годы вспыхивали неоднократно. Кличко неоднократно обвинял руководство Украины в чрезмерном стремлении к централизации власти.