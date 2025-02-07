В мэрии Киева проходят обыски

Обыски проходят в зданиях Киевской городской госадминистрации. Как утверждают в пресс-службе мэрии, это связано с делом о событиях 2009 года.
"Сегодня, 7 февраля, в помещениях Киевской городской государственной администрации проходят обыски", - говорится в сообщении на сайте мэрии.
Там утверждают, что это связано с досудебным расследованием о возможных злоупотреблениях должностных лиц в 2009 году. Подробности не приводятся. В силовых структурах ситуацию пока не комментировали.
6 февраля утром Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины объявила о проведении "масштабной операции", связанной с земельной коррупцией в мэрии и горсовете Киева. Вечером Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании по подозрению в коррупции в земельной сфере семи чиновников Киевского горсовета. По данным ведомства, преступная деятельность задержанных относится к 2023-2024 годам.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял о попытке давления на горадминистрацию со стороны украинских властей. В частности, он утверждал, что деятельность украинских правоохранителей в отношении столичных властей приняла "репрессивный характер", а уголовные дела заводятся по надуманным основаниям. По его словам, за прошлый год было проведено более 200 обысков и свыше 500 допросов и предъявлено почти 100 обвинений.
Конфликты между мэром Киева и Владимиром Зеленским, представляющими разные политические партии, за последние годы вспыхивали неоднократно. Кличко неоднократно обвинял руководство Украины в чрезмерном стремлении к централизации власти.