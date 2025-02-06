Зеленский потребовал за месяц найти новые источники финансирования

Владимир Зеленский потребовал от правительства Украины в течение месяца найти новые источники международного финансирования. Указ опубликован на его сайте.

В документе говорится, что в месячный срок кабинет министров Украины должен проанализировать ситуацию о состоянии предоставления международной помощи и выработать предложения по привлечению дополнительных источников финансирования.

Указ был издан на фоне неопределенности с поступлением помощи от США.

Сразу после прихода Дональда Трампа к власти на 90 дней было приостановлено финансирование почти всех программ иностранной помощи, в том числе Украине. Также свои проекты заморозило USAID (Агентство США по международному развитию).