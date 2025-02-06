«Мало не покажется»: украинский эксперт назвал самую страшную особенность «Орешника»

Повторное применение новейшей российской гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» может привести к полной деморализации украинского общества.

Названа самая страшная особенность «Орешника»
© РИА Новости

Об этом заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут. По его словам, пока у Москвы ракет типа «Орешник» крайне мало, однако если России выйдет на объёмы производства хотя бы 3-5 ракет в месяц, то Украине мало не покажется, передаёт «Военное дело».

«У них таких ракет немного, предположил Чмут. Поэтому они не могут бить ими регулярно, как им хотелось бы. Другое дело, как быстро они смогут эту проблему решить».

При этом она предположил, что, если в ближайшее время РФ сможет наладить мелкосерийное производство «Орешника», то это окажет сильнейшее деморализующее воздействие на всё украинское общество.

«Представляете, если будет по три-пять прилётов в месяц, с которыми мы ничего не сможем сделать. Нам точно мало не покажется. Даже один прилёт в месяц это очень деморализует население, подрывает веру», признал эксперт.

Чмут: при этом «Орешник», конечно, не способен обрушить украинский фронт или нанести стране тотальные разрушения.

«Главная особенность этой ракеты деморализующий фактор, заключающийся в неуязвимости. Деморализует именно то, что ты не ничего не можешь с этим сделать», резюмировал украинский военный аналитик.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее главком ВСУ Александр Сырский признал отсутствие у Украины средств для перехвата «Орешника».

Путин рассказал о происхождении «Орешника»

Последние новости и всё самое важное о спецоперации на Украине читайте в теме «Свободной Прессы».

В мире
Роберт Фицо
Газпром
ЕС