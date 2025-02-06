«Мало не покажется»: украинский эксперт назвал самую страшную особенность «Орешника»
Повторное применение новейшей российской гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» может привести к полной деморализации украинского общества.
Об этом заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут. По его словам, пока у Москвы ракет типа «Орешник» крайне мало, однако если России выйдет на объёмы производства хотя бы 3-5 ракет в месяц, то Украине мало не покажется, передаёт «Военное дело».
«У них таких ракет немного, – предположил Чмут. – Поэтому они не могут бить ими регулярно, как им хотелось бы. Другое дело, как быстро они смогут эту проблему решить».
При этом она предположил, что, если в ближайшее время РФ сможет наладить мелкосерийное производство «Орешника», то это окажет сильнейшее деморализующее воздействие на всё украинское общество.
«Представляете, если будет по три-пять прилётов в месяц, с которыми мы ничего не сможем сделать. Нам точно мало не покажется. Даже один прилёт в месяц – это очень деморализует население, подрывает веру», – признал эксперт.
Чмут: при этом «Орешник», конечно, не способен обрушить украинский фронт или нанести стране тотальные разрушения.
«Главная особенность этой ракеты – деморализующий фактор, заключающийся в неуязвимости. Деморализует именно то, что ты не ничего не можешь с этим сделать», – резюмировал украинский военный аналитик.
Как сообщала «Свободная Пресса», ранее главком ВСУ Александр Сырский признал отсутствие у Украины средств для перехвата «Орешника».
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