Повторное применение новейшей российской гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» может привести к полной деморализации украинского общества.

Об этом заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут. По его словам, пока у Москвы ракет типа «Орешник» крайне мало, однако если России выйдет на объёмы производства хотя бы 3-5 ракет в месяц, то Украине мало не покажется, передаёт «Военное дело».

« У н и х т а к и х р а к е т н е м н о г о , – п р е д п о л о ж и л Ч м у т . – П о э т о м у о н и н е м о г у т б и т ь и м и р е г у л я р н о , к а к и м х о т е л о с ь б ы . Д р у г о е д е л о , к а к б ы с т р о о н и с м о г у т э т у п р о б л е м у р е ш и т ь » .

При этом она предположил, что, если в ближайшее время РФ сможет наладить мелкосерийное производство «Орешника», то это окажет сильнейшее деморализующее воздействие на всё украинское общество.

« П р е д с т а в л я е т е , е с л и б у д е т п о т р и - п я т ь п р и л ё т о в в м е с я ц , с к о т о р ы м и м ы н и ч е г о н е с м о ж е м с д е л а т ь . Н а м т о ч н о м а л о н е п о к а ж е т с я . Д а ж е о д и н п р и л ё т в м е с я ц – э т о о ч е н ь д е м о р а л и з у е т н а с е л е н и е , п о д р ы в а е т в е р у » , – п р и з н а л э к с п е р т .

Чмут: при этом «Орешник», конечно, не способен обрушить украинский фронт или нанести стране тотальные разрушения.

« Г л а в н а я о с о б е н н о с т ь э т о й р а к е т ы – д е м о р а л и з у ю щ и й ф а к т о р , з а к л ю ч а ю щ и й с я в н е у я з в и м о с т и . Д е м о р а л и з у е т и м е н н о т о , ч т о т ы н е н и ч е г о н е м о ж е ш ь с э т и м с д е л а т ь » , – р е з ю м и р о в а л у к р а и н с к и й в о е н н ы й а н а л и т и к .

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее главком ВСУ Александр Сырский признал отсутствие у Украины средств для перехвата «Орешника».

Путин рассказал о происхождении «Орешника»

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