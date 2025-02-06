Актер Бен Стиллер заявил, что не брал $4 млн от USAID за поездку в Киев

Актер Бен Стиллер опроверг информацию, что ему заплатили за поездку в Киев 2022 году. Он заявил, что не брал от USAID $4 млн. Об этом он написал в соцсетях.

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СМИ опубликовали информацию о том, сколько заработали зарубежные звезды за визиты на Украину в период специальной военной операции. Так, указывалось, что Анджелина Джоли получила $20 млн, Ван Дам $1,5 млн, а Бен Стиллер $4 млн. Последний лично встретился с Владимиром Зеленским.

Однако, как утверждает Стиллер, он ездил на Украину за свой счет, а все, что написали в СМИ, является неправдой.

«Полная ложь», - заявил Бен.

Впрочем, многие пользователи не поверили актеру и обвинили во лжи его, а не журналистов.