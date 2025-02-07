На Украине при прохождении медкомиссии в военкомате умер мужчина

Мужчина умер в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в городе Черновцы на западе Украины во время прохождения военно-врачебной комиссии. Об этом сообщается на сайте управления украинской полиции по Черновицкой области.

Согласно информации, сотрудники полиции во время обхода подведомственной территории выявили мужчину, находившегося в розыске из-за уклонения от мобилизации. Он согласился отправиться в местный военкомат для уточнения военно-учетной информации.

" П о п р е д в а р и т е л ь н ы м д а н н ы м , в о в р е м я п р о х о ж д е н и я в о е н н о - в р а ч е б н о й к о м и с с и и у н е г о р е з к о у х у д ш и л о с ь с а м о ч у в с т в и е и о н п о т е р я л с о з н а н и е < … > , н а м е с т о п р о и с ш е с т в и я б ы л и в ы з в а н ы м е д и к и . О д н а к о в о в р е м я п р о в е д е н и я р е а н и м а ц и о н н ы х м е р о п р и я т и й в р а ч а м и б ы л а к о н с т а т и р о в а н а с м е р т ь м у ж ч и н ы " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Тело мужчины впоследствии было отправлено на экспертизу для установления причин смерти. Отмечается, что полицейские внесли данные о происшествии в реестр досудебных расследований под статьей 115 УК Украины (умышленное убийство), однако с пометкой "естественная смерть".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая прошлого года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В соцсетях почти ежедневно появляются видео силовой мобилизации, в ходе которой сотрудники ТЦК хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах и заталкивают в свои микроавтобусы.

Периодически всплывают факты избиения мужчин в военкоматах, подобные инциденты порой приводят к их гибели. В стране неоднократно вспыхивали стихийные акции протеста против кампании по мобилизации.