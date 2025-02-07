На Украине при прохождении медкомиссии в военкомате умер мужчина

Мужчина умер в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в городе Черновцы на западе Украины во время прохождения военно-врачебной комиссии. Об этом сообщается на сайте управления украинской полиции по Черновицкой области.
Согласно информации, сотрудники полиции во время обхода подведомственной территории выявили мужчину, находившегося в розыске из-за уклонения от мобилизации. Он согласился отправиться в местный военкомат для уточнения военно-учетной информации.
"По предварительным данным, во время прохождения военно-врачебной комиссии у него резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание <…>, на место происшествия были вызваны медики. Однако во время проведения реанимационных мероприятий врачами была констатирована смерть мужчины", - говорится в сообщении.
Тело мужчины впоследствии было отправлено на экспертизу для установления причин смерти. Отмечается, что полицейские внесли данные о происшествии в реестр досудебных расследований под статьей 115 УК Украины (умышленное убийство), однако с пометкой "естественная смерть".
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая прошлого года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В соцсетях почти ежедневно появляются видео силовой мобилизации, в ходе которой сотрудники ТЦК хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах и заталкивают в свои микроавтобусы.
Периодически всплывают факты избиения мужчин в военкоматах, подобные инциденты порой приводят к их гибели. В стране неоднократно вспыхивали стихийные акции протеста против кампании по мобилизации.