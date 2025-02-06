Обзор иноСМИ: главный интерес Трампа на Украине и пропажи солдат ВСУ

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Конфликт на Украине превратился в борьбу за редкоземельные металлы»

Президент США Дональд Трамп смягчил свою давнюю позицию против военной помощи Украине, пишет британская газета The Telegraph. Это хорошая новость для украинцев, но Трамп не предлагает ничего даром, подчеркивает издание. В обмен на помощь Украина должна поставлять США стратегически ценные редкоземельные металлы. Внимание Трампа к украинским минералам неудивительно: высокопоставленные деятели Республиканской партии активно предостерегают от доминирования Китая в цепочках поставок редкоземельных металлов.

Решение Китая принять ответные меры на тарифы США, ограничив экспорт передовых чипов, а также галлия, германия и сурьмы, подкрепляет опасения республиканцев. Активное стремление Трампа к контролю над Гренландией также связано с интересом США к ресурсам острова. Однако риторика Трампа не нравится некоторым союзникам по НАТО. Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предложение о помощи в обмен на редкоземельные элементы как «эгоистичное» и заявил, что ресурсы Украины должны использоваться для ее восстановления. Но «наглая погоня» Трампа за ресурсами Киева имеет под собой логическую основу, подчеркивает The Telegraph. Неиспользованные запасы редкоземельных металлов Украины оцениваются в 12 триллионов фунтов стерлингов. Страна обладает крупнейшими запасами титана в Европе, составляющими семь процентов от общих мировых запасов, и одними из крупнейших месторождений лития. При этом ни одно из украинских литиевых месторождений не было разработано в значительной степени.

«Украинские солдаты исчезают с фронта и с учений в Польше»

Украинские солдаты все чаще самовольно покидают свои части, пишет польский портал Onet. По данным издания, в некоторых украинских отрядах не хватает более половины состава. Сведения о численности украинцев на обучении в Польше также поступают противоречивые: кто-то утверждает, что их несколько тысяч, но, по другой информации, их всего 30 человек.

Один из украинских военных рассказал порталу, что солдаты ВСУ все чаще самовольно оставляют позиции из-за нехватки личного состава и отсутствия ротации. К концу 2024 года украинская Генпрокуратура возбудила более 90 тысяч дел о дезертирстве. Одним из распространенных явлений в ВСУ стало «самовольное оставление части» на срок не более трех дней - СОЧ. За это нарушение солдатам ВСУ грозит пять суток ареста. На практике СОЧ может длиться гораздо дольше трех дней, а командиры закрывают глаза на эти нарушения.

«В Британии боятся ссоры с Трампом»

Высокопоставленные деятели британского правительства обеспокоены сделкой по передаче суверенитета над островами Чагос Маврикию, пишет The Guardian со ссылкой на источники в Лейбористской партии. Соглашение предусматривает передачу Маврикию контроля в том числе и над островом Диего-Гарсия, где находится совместная авиабаза США и Британии. По условиям сделки база останется под контролем Лондона на условиях аренды сроком на 99 лет.

Премьер Британии Кир Стармер заявил депутатам, что сделка необходима для продолжения работы базы. Он подчеркнул, что без «правовой определенности» база не сможет функционировать на практике «так, как должна». Однако два высокопоставленных источника The Guardian сообщили, что некоторые на Даунинг-стрит высказали сомнения по поводу сделки, которая требует значительных политических затрат и может поставить под угрозу отношения Лондона с администрацией Дональда Трампа. Один из собеседников The Guardian заявил, что сделка по архипелагу Чагос была «катастрофической ошибкой». По его словам, лучший способ «решить проблему и сохранить лицо - это выйти из игры» и не возвращать острова Маврикию.

Wired: Дурова не выпустят из Франции еще минимум год

Основатель Telegram Павел Дуров останется во Франции еще минимум на год, пока продолжается следствие. Об этом сообщает Wired со ссылкой на представителя французской прокуратуры.

По словам собеседника издания, дело Дурова не дойдет до суда «год или больше». Пока идет расследование, основатель Telegram не может покинуть страну. Говорить о заключении мирового соглашения пока преждевременно, отмечает Wired. Дуров был задержан в парижском аэропорту в августе 2024 года. Французские власти допросили его в рамках дела, возбужденного по 12 статьям. Позже ему предъявили обвинение в шести преступлениях. Французские СМИ писали, что дело возбудили из-за отказа Telegram сотрудничать с властями и «недостаточной модерации контента».

AP: Земля установила новый рекорд по теплу

По данным Европейской климатической службы Copernicus, январь 2025 года стал самым теплым в истории наблюдений, несмотря на аномально холодную погоду в США, охлаждающее явление Ла-Нинья и прогнозы о том, что новый год будет менее жарким. Об этом сообщает Associated Press.

Январь 2025 года в глобальном масштабе оказался на 0,09 градуса Цельсия теплее января 2024-го и на 1,75 градуса теплее, чем в доиндустриальную эпоху. Рекорд январской жары совпал с новым исследованием «тяжеловеса климатологии», бывшего ведущего ученого NASA Джеймса Хансена и других исследователей, утверждающих, что глобальное потепление ускоряется, отмечает AP. Ученые считают основным фактором рекордно теплого января накопление парниковых газов.