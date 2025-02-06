Зеленский поручил кабмину за месяц найти новые источники международной помощи

Владимир Зеленский на фоне неопределенности с поступлением помощи от США потребовал от правительства Украины в течение месяца найти новые источники международного финансирования. Соответствующий указ опубликован на его сайте.

"Кабинету министров Украины. <...> В месячный срок <...> проанализировать ситуацию о состоянии предоставления международной помощи Украине и наработать во время очередного заседания руководящего комитета украинской платформы доноров предложения по привлечению дополнительных источников международной помощи Украине", - говорится в тексте документа.

Указ вводит в действие решения Совета нацбезопасности и обороны, заседание которого состоялось ранее и было, как заявлялось, посвящено мерам экономической поддержки.

Недавно вступивший в должность президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании заявлял, что намерен в сжатые сроки положить конец украинскому конфликту. Многие эксперты еще тогда высказывали опасения о возможном значительном уменьшении финансовой помощи Украине со стороны США в случае его победы. 3 февраля американская администрация фактически приостановила деятельность Агентства США по международному развитию (USAID). По решению Трампа временным руководителем этой структуры был назначен госсекретарь США Марко Рубио. После телекомпания ABC проинформировала, что Госдеп рассчитывает к 8 февраля вернуть из заграничных командировок всех сотрудников USAID, а портал Wired сообщил, что всех сотрудников прямого найма планируется отправить в отпуска без сохранения зарплаты.

В Киеве неоднократно признавали, что Украина самостоятельно может обеспечивать только военные расходы. Все остальные статьи бюджета финансируются за счет зарубежной помощи. Однако западные партнеры настойчиво рекомендуют Киеву изыскивать больше источников для повышения способности к самофинансированию. В конце 2024 года на Украине был принят закон о повышении налогов, которое местные СМИ уже назвали историческим. Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предупреждал, что на текущий год Украина может рассчитывать на средства кредита на $50 млрд от G7, однако размер финансовой помощи от Запада постепенно уменьшается и в 2026 и 2027 годах Киеву уже не стоит рассчитывать на щедрость партнеров.