Назвавшая Брижит Макрон трансгендером журналистка подаст на неё в суд
Французская журналистка Наташа Рэй, назвавшая супругу французского президента Брижит Макрон трансгендером*, заявила о намерении подать иск в суд против жены Эммануэля Макрона за подделку документов.
Об этом она сообщила РИА Новости.
«Мы подаём жалобу непосредственно против Брижит Макрон за мошеннический приговор и использование поддельных документов», — заявила журналистка.
До этого адвокат француженки сообщил агентству, что Рэй осудили за четыре заявления, которых она не делала, и которых не было в изначальных обвинениях против неё.
«Я стала жертвой двух сфальсифицированных процессов, в ходе которых меня осудили за заявления, которых я никогда не делала. Меня судил судья, которого лично назначил Макрон», — отметила она.
Ранее сообщалось, что Рэй подаст прошение о политическом убежище в России.
В сентябре суд Парижа вынес приговор Наташе Рей и Дельфине Жегусс, назвавшим Брижит мужчиной.
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