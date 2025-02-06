Назвавшая Брижит Макрон трансгендером журналистка подаст на нее в суд

Французская журналистка Наташа Рэй, назвавшая супругу французского президента Брижит Макрон трансгендером*, заявила о намерении подать иск в суд против жены Эммануэля Макрона за подделку документов.

Об этом она сообщила РИА Новости.

« М ы п о д а ё м ж а л о б у н е п о с р е д с т в е н н о п р о т и в Брижит Макрон за мошеннический приговор и использование поддельных документов», — заявила журналистка.

До этого адвокат француженки сообщил агентству, что Рэй осудили за четыре заявления, которых она не делала, и которых не было в изначальных обвинениях против неё.

« Я с т а л а ж е р т в о й д в у х с ф а л ь с и ф и ц и р о в а н н ы х п р о ц е с с о в , в х о д е к о т о р ы х м е н я о с у д и л и з а з а я в л е н и я , к о т о р ы х я н и к о г д а н е д е л а л а . М е н я с у д и л с у д ь я , к о т о р о г о л и ч н о н а з н а ч и л Макрон», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Рэй подаст прошение о политическом убежище в России.

В сентябре суд Парижа вынес приговор Наташе Рей и Дельфине Жегусс, назвавшим Брижит мужчиной.

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