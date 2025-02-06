В КС Польши допустили, что Туск может вывести войска на улицы
Правительство премьер-министра Дональда Туска может поставить под сомнение итог президентских выборов и вывести войска на улицы. О такой возможности сообщил в интервью радиостанции RMF24 глава Конституционного суда (КС) Польши Богдан Свенчковский.
"Глядя на то, как [власти] относятся к КС, я полагаю, что правительство Дональда Туска может поставить под сомнение избрание нового президента. А это может привести к тому, что на улицы выведут войска", - сказал глава КС.
"Я считаю, что мы близки к ситуации, когда в течение года или полугода может дойти до того, что вооруженные силы или полиция будут выведены на улицы, чтобы попробовать предотвратить общественные протесты", - добавил Свенчковский. Он заявил также, что готов к тому, что его "могут вывести из КС под дулом [автомата]".
5 февраля Богдан Свенчковский поручил прокурору Михалу Островскому начать расследование по обвинению премьер-министра Дональда Туска в совершении госпереворота.
Противостояние КС и части польских судей и прокуроров с правительством Дональда Туска объясняется попытками премьер-министра освободить органы юстиции от сторонников бывшей правящей партии (2017-2023 годы) "Право и справедливость".
Президентские выборы назначены в Польше на 18 мая.