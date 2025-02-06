В КС Польши допустили, что Туск может вывести войска на улицы

Правительство премьер-министра Дональда Туска может поставить под сомнение итог президентских выборов и вывести войска на улицы. О такой возможности сообщил в интервью радиостанции RMF24 глава Конституционного суда (КС) Польши Богдан Свенчковский.

" Г л я д я н а т о , к а к [ в л а с т и ] о т н о с я т с я к К С , я п о л а г а ю , ч т о п р а в и т е л ь с т в о Д о н а л ь д а Т у с к а м о ж е т п о с т а в и т ь п о д с о м н е н и е и з б р а н и е н о в о г о п р е з и д е н т а . А э т о м о ж е т п р и в е с т и к т о м у , ч т о н а у л и ц ы в ы в е д у т в о й с к а " , - с к а з а л г л а в а К С .

"Я считаю, что мы близки к ситуации, когда в течение года или полугода может дойти до того, что вооруженные силы или полиция будут выведены на улицы, чтобы попробовать предотвратить общественные протесты", - добавил Свенчковский. Он заявил также, что готов к тому, что его "могут вывести из КС под дулом [автомата]".

5 февраля Богдан Свенчковский поручил прокурору Михалу Островскому начать расследование по обвинению премьер-министра Дональда Туска в совершении госпереворота.

Противостояние КС и части польских судей и прокуроров с правительством Дональда Туска объясняется попытками премьер-министра освободить органы юстиции от сторонников бывшей правящей партии (2017-2023 годы) "Право и справедливость".

Президентские выборы назначены в Польше на 18 мая.