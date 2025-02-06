Большинство американцев усомнились в решениях Маска

Большинство американцев не доверяет возглавляющему ведомство по повышению эффективности американского правительства (Department of Government Efficiency; DOGE) предпринимателю Илону Маску в вопросах пересмотра бюджетных расходов. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov.

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Исследование показало, что 52 процента жителей США выступают против того, чтобы Маск мог отменять утвержденные Конгрессом расходы бюджета на правительственные программы и нужды. Из них 40 процентов выразили предпринимателю полное недоверие, еще 12 процентов «не сильно» доверяют миллиардеру.

Полное доверие Маску выразили лишь 18 процентов опрошенных.

Ранее Илон Маск сообщил, что намерен «повысить эффективность» американских военных расходов в рамках нового департамента по повышению эффективности правительства США.