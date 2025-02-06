Бывший канцлер Германии (2005-2021) Ангела Меркель заявила, что понимает отказ действующего главы правительства Олафа Шольца не поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, и отметила, что на это есть веские причины.

На вопрос, понимает ли она сдержанность относительно поставок Taurus Киеву, Меркель ответила утвердительно.

" Я с ч и т а ю , ч т о н а э т о , о п р е д е л е н н о , е с т ь п р и ч и н ы " , - д о б а в и л а о н а н а м е р о п р и я т и и , о р г а н и з о в а н н о м г а з е т о й D i e Z e i t .

Меркель заявила, что понимает стремление поддержать Киев, но при этом призвала "действовать осторожно", приведя в качестве примера действия администрации Джо Байдена. В то же время, отвечая на вопрос, поставила бы она ракеты Taurus Украине, экс-канцлер ФРГ подчеркнула, что "она не заместитель канцлера".

Меркель призвала не допустить победы России на Украине

Шольц неоднократно отвергал возможность передачи Киеву ракет Taurus, дальность полета которых составляет около 500 км. Глава правительства заявлял, что поставка подобных систем вооружения повлечет за собой серьезный риск эскалации.

Киев давно просит у Берлина ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет больше.

Как напомнил 28 ноября президент РФ Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности, Москва неоднократно предупреждала, что применение на российской территории дальнобойного оружия Запада будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.