Данные о потерях украинской армии, представленные Владимиром Зеленским в интервью журналисту Пирсу Моргану, являются бредом. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

" С о в е т у ю Зеленскому перестать слушать <...> и требовать, чтобы ему давали достоверные данные. Более того, лучше не озвучивать людям цифры, чем озвучивать тот бред, который озвучивается", - сказала она в эфире YouTube-канала "Новости Live".

По словам Скороход, Зеленский не в курсе происходящего в ВСУ, а те, кто ему докладывает, врут.

" У н а с [ в В С У ] , к а к д о к л а д ы в а ю т , н а 1 р а н е н о г о у к р а и н ц а 1 7 р а н е н ы х р о с с и я н , н а 1 п о г и б ш е г о у к р а и н ц а 1 0 п о г и б ш и х р о с с и я н . < . . . > Е с л и б ы т а к б ы л о , т о у н а с р о с с и я н д а в н о б ы н е б ы л о " , - р е з ю м и р о в а л а д е п у т а т .

Ранее в интервью Моргану Зеленский утверждал, что ВСУ потеряли в ходе боевых действий 45,1 тыс. убитыми. В феврале 2024 года он заявлял, что на фронте погибла 31 тыс. военных.

Позже украинское издание "Страна" сообщало, что Генштаб ВСУ передал ставке верховного главнокомандующего следующие цифры: 70 тыс. погибших и 35 тыс. пропавших без вести. Однако 8 декабря Зеленский, комментируя слова Дональда Трампа о потерях ВСУ в 400 тыс., заявил, что "с начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тыс. воинов, погибших на поле боя, и есть 370 тыс. случаев оказания помощи раненым".

16 декабря 2024 года министр обороны РФ Андрей Белоусов отмечал, что за все время спецоперации потери ВСУ составили почти 1 млн человек.