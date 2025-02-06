Депутат Рады Скороход назвала бредом указанные Зеленским цифры о потерях ВСУ

Данные о потерях украинской армии, представленные Владимиром Зеленским в интервью журналисту Пирсу Моргану, являются бредом. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
"Советую Зеленскому перестать слушать <...> и требовать, чтобы ему давали достоверные данные. Более того, лучше не озвучивать людям цифры, чем озвучивать тот бред, который озвучивается", - сказала она в эфире YouTube-канала "Новости Live".
По словам Скороход, Зеленский не в курсе происходящего в ВСУ, а те, кто ему докладывает, врут.
"У нас [в ВСУ], как докладывают, на 1 раненого украинца 17 раненых россиян, на 1 погибшего украинца 10 погибших россиян. <...> Если бы так было, то у нас россиян давно бы не было", - резюмировала депутат.
Ранее в интервью Моргану Зеленский утверждал, что ВСУ потеряли в ходе боевых действий 45,1 тыс. убитыми. В феврале 2024 года он заявлял, что на фронте погибла 31 тыс. военных.
Позже украинское издание "Страна" сообщало, что Генштаб ВСУ передал ставке верховного главнокомандующего следующие цифры: 70 тыс. погибших и 35 тыс. пропавших без вести. Однако 8 декабря Зеленский, комментируя слова Дональда Трампа о потерях ВСУ в 400 тыс., заявил, что "с начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тыс. воинов, погибших на поле боя, и есть 370 тыс. случаев оказания помощи раненым".
16 декабря 2024 года министр обороны РФ Андрей Белоусов отмечал, что за все время спецоперации потери ВСУ составили почти 1 млн человек.