WSJ: Трамп отправит в отпуск сотрудников Агентства по охране окружающей среды
Администрация президента США Дональда Трампа собирается отправить в административный отпуск более 100 сотрудников Агентства по охране окружающей среды США. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Осведомленные источники издания отметили, что сотрудников уже предупредили о масштабных кадровых изменениях, которые начнутся на этой неделе.
«Ожидается, что в административный отпуск будут отправлены более 100 сотрудников отдела экологической справедливости и гражданских прав», - говорится в статье.
По информации газеты, кадровые изменения будут проведены в рамках сворачивания политики «разнообразия, равенства и инклюзивности». При этом, находясь в административном отпуске, сотрудники Агентства по охране окружающей среды США продолжать получать зарплату, однако законодательно такой отпуск ограничен 10 днями в году, и что будет дальше, пока неясно.
После того, как Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, он инициировал сокращения федеральных служащих. Новый американский президент подписал серию указов, в том числе заморозил найм чиновников на федеральном уровне, за исключением военных. Также Трамп создал Департамент по достижению эффективности государственного управления, целями которого являются «ликвидации правительственной бюрократии, а также реструктуризации федеральных агентств».
По данным американских СМИ, уже более 40 000 служащих приняли решение добровольно оставить свои посты в обмен на то, что будут в течение восьми месяцев продолжать получать заработную плату.