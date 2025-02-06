WSJ: Трамп отправит в отпуск сотрудников Агентства по охране окружающей среды

Администрация президента США Дональда Трампа собирается отправить в административный отпуск более 100 сотрудников Агентства по охране окружающей среды США. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Осведомленные источники издания отметили, что сотрудников уже предупредили о масштабных кадровых изменениях, которые начнутся на этой неделе.

« О ж и д а е т с я , ч т о в а д м и н и с т р а т и в н ы й о т п у с к б у д у т о т п р а в л е н ы б о л е е 1 0 0 с о т р у д н и к о в о т д е л а э к о л о г и ч е с к о й с п р а в е д л и в о с т и и г р а ж д а н с к и х п р а в » , - г о в о р и т с я в с т а т ь е .

По информации газеты, кадровые изменения будут проведены в рамках сворачивания политики «разнообразия, равенства и инклюзивности». При этом, находясь в административном отпуске, сотрудники Агентства по охране окружающей среды США продолжать получать зарплату, однако законодательно такой отпуск ограничен 10 днями в году, и что будет дальше, пока неясно.

После того, как Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, он инициировал сокращения федеральных служащих. Новый американский президент подписал серию указов, в том числе заморозил найм чиновников на федеральном уровне, за исключением военных. Также Трамп создал Департамент по достижению эффективности государственного управления, целями которого являются «ликвидации правительственной бюрократии, а также реструктуризации федеральных агентств».

По данным американских СМИ, уже более 40 000 служащих приняли решение добровольно оставить свои посты в обмен на то, что будут в течение восьми месяцев продолжать получать заработную плату.