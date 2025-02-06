В США метеорологам приказали остановить работу с иностранцами

Часть сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США, включая метеорологов и экспертов по ветроэнергетике, получила приказ временно прекратить сотрудничество с иностранными гражданами. Об этом сообщает Wired со ссылкой на внутреннее электронное письмо.

NOAA - федеральное агентство США, которое отслеживает и моделирует океаны и атмосферу, чтобы делать прогнозы погоды и изменения климата. По данным Wired, Национальная служба морского рыболовства (структура NOAA) получила приказ приостановить «все международные обязательства». В сообщении говорится, что приказы распространяются на участие в международных комиссиях и даже на электронную переписку с иностранными коллегами.

Запрет в том числе касается коммуникаций с иностранными гражданами, напрямую работающими с правительством США. В письме также содержится указание для сотрудников службы, отвечающих за содействие сохранению морской жизни и устойчивости источников морепродуктов в Америке. Они должны предоставить сведения о любой текущей работе с международными партнерами. Эти сведения будут проверены вышестоящими органами, в том числе Министерством торговли США.

NOAA и Министерство торговли пока не ответили на запросы Wired о комментариях. Мотивы запретов на общение с внешним миром пока не ясны, как и то, как долго они продлятся, отмечает издание.

По словам источника, осведомленного о работе NOAA, сотрудники организации чувствуют себя «объектами преследования» со стороны администрации Дональда Трампа. Они считают, что их работа подвергается «огромному риску» из-за проектов в области морской ветроэнергетики и участия в международных семинарах, конференциях и саммитах по ветроэнергетике.

Трамп в первый день своего пребывания в должности издал указ, призванный парализовать рост ветроэнергетики. В своей послеинаугурационной речи он заявил, что при нем власти США «не будут заниматься ветром».

По словам другого источника в NOAA, запрет на общение распространяется на Национальную службу спутниковой информации об окружающей среде (NESDIS). Собеседник Wired указал, что эта служба опирается на широкий круг международных партнеров. Данные о погоде и климате NESDIS важны не только для безопасности авиаперевозок, но и для борьбы с засухой, мониторинга разрушения коралловых рифов и защиты железнодорожных перевозчиков от опасной погоды.

NESDIS тесно сотрудничает с Европейским космическим агентством, которое предоставляет доступ к данным через спутники Sentinel, поддерживаемые международным агентством по мониторингу погоды.