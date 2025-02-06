В Эстонии после двух пожаров усилили контроль за украинскими ресторанами

Эстонская полиция взяла расположенные в стране рестораны украинской кухни под усиленный контроль после пожаров в двух заведениях. Об этом сообщила газета Postimees.

Отмечается, что, несмотря на наличие признаков поджога в обоих инцидентах, правоохранительные органы пока не связывают эти события между собой.

31 января неизвестные совершили поджог ресторана украинской кухни Slava Ukraina в Таллине. В МВД Эстонии отказались комментировать происшествие, так как "вопрос чувствительный и связанный с Украиной" и, возможно, преступление было совершено на почве ненависти. 3 февраля склад, в котором хранилось имущество другого украинского ресторана Faina Ukraina, сгорел в городе Кунда (уезд Ляэне-Вирумаа).