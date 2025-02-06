Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Россию в подрыве демократии Евросоюза на фоне ряда диверсий на территории Германии, сообщает N-tv. Так глава МИД ФРГ прокомментировала якобы причастность РФ к инцидентам с монтажной пеной в выхлопных трубах машин.

У ж е д а в н о с т а л о я с н о , ч т о К р е м л ь и с п о л ь з у е т р а з л и ч н ы е м е т о д ы , ч т о б ы п о п ы т а т ь с я д е с т а б и л и з и р о в а т ь е в р о п е й с к и е д е м о к р а т и и и д и с к р е д и т и р о в а т ь н е п о п у л я р н ы е п а р т и и , — с к а з а л а Б е р б о к .

По словам главы МИД ФРГ, России пытается влиять на выборы в других странах Евросоюза. Министр добавила, что то, кто поддерживает европейский мирный порядок якобы может оказаться «под прицелом Кремля».

В Германии высказались о причастности России к инциденту с выхлопными трубами

Ранее представитель МВД ФРГ Ларс Хармсен заявил, что министерство не располагает доказательствами причастности российских спецслужб к инцидентам, в ходе которых неизвестные залили выхлопные трубы сотен машин монтажной пеной. Он добавил, что расследование на данный момент не завершено, поэтому следует обратиться в прокуратуру.

До этого министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер обвинила Россию в ведении «гибридных атак» против Европы и ФРГ. Она добавила, что президент РФ Владимир Путин «действует абсолютно бессовестно» в контексте этой ситуации.