Бербок обвинила Россию в подрыве демократии ЕС

Бербок обвинила РФ в подрыве демократии ЕС с помощью монтажной пены
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Россию в подрыве демократии Евросоюза на фоне ряда диверсий на территории Германии, сообщает N-tv. Так глава МИД ФРГ прокомментировала якобы причастность РФ к инцидентам с монтажной пеной в выхлопных трубах машин.
Уже давно стало ясно, что Кремль использует различные методы, чтобы попытаться дестабилизировать европейские демократии и дискредитировать непопулярные партии, — сказала Бербок.
По словам главы МИД ФРГ, России пытается влиять на выборы в других странах Евросоюза. Министр добавила, что то, кто поддерживает европейский мирный порядок якобы может оказаться «под прицелом Кремля».
В Германии высказались о причастности России к инциденту с выхлопными трубами
Ранее представитель МВД ФРГ Ларс Хармсен заявил, что министерство не располагает доказательствами причастности российских спецслужб к инцидентам, в ходе которых неизвестные залили выхлопные трубы сотен машин монтажной пеной. Он добавил, что расследование на данный момент не завершено, поэтому следует обратиться в прокуратуру.
До этого министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер обвинила Россию в ведении «гибридных атак» против Европы и ФРГ. Она добавила, что президент РФ Владимир Путин «действует абсолютно бессовестно» в контексте этой ситуации.