В ФРГ разработали секретный план на случай большой войны в Европе

В ФРГ разработали секретный план на случай крупномасштабной войны в Европе
Германия разработала «совершенно секретный документ» на тысячу страниц, в котором описывается план действий на случай полномасштабной войны в Европе. Об этом пишет Sky News.
Как следует из текста, в документе описываются меры, которые ФРГ примет для защиты критически важной инфраструктуры и мобилизации собственных сил, а также для содействия мобилизации войск НАТО во время войны.
«После российского вторжения на Украину ситуация полностью изменилась», — заявил генерал-лейтенант Андре Бодеманн, назвавший себя автором плана.
Он считает, что сегодня для ФРГ существует наибольший риск втягивания в военные действия со времен Холодной войны. По его словам, сейчас идет «гибридная фаза» конфликта, когда существуют такие угрозы, как «дезинформация, кибератаки, шпионаж и саботаж».
Генсек НАТО призвал готовиться к войне
«Я не думаю, что мы находимся на войне, но мы больше не живем в мирное время. Россия реорганизует, реструктурирует и наращивает свои силы... Нам нужно ускориться, чтобы быть готовыми раньше», — сказал Бодеманн.
До этого журнал Der Spiegel утверждал, что Россия якобы стоит за серией диверсий по всей территории Германии. В материале сообщается, что в конце декабря 2024 года злоумышленники заливали выхлопные трубы автомобилей монтажной пеной и расклеивали фотографии вице-канцлера ФРГ от партии Зеленых Роберта Хабека. Журнал утверждает, что выглядевшее «как работа радикальных климатических активистов, на самом деле является работой российской агентуры».