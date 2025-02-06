В ФРГ разработали секретный план на случай большой войны в Европе

Германия разработала «совершенно секретный документ» на тысячу страниц, в котором описывается план действий на случай полномасштабной войны в Европе. Об этом пишет Sky News.

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Как следует из текста, в документе описываются меры, которые ФРГ примет для защиты критически важной инфраструктуры и мобилизации собственных сил, а также для содействия мобилизации войск НАТО во время войны.

« П о с л е р о с с и й с к о г о в т о р ж е н и я н а Украину ситуация полностью изменилась», — заявил генерал-лейтенант Андре Бодеманн, назвавший себя автором плана.

Он считает, что сегодня для ФРГ существует наибольший риск втягивания в военные действия со времен Холодной войны. По его словам, сейчас идет «гибридная фаза» конфликта, когда существуют такие угрозы, как «дезинформация, кибератаки, шпионаж и саботаж».

Генсек НАТО призвал готовиться к войне

« Я н е д у м а ю , ч т о м ы н а х о д и м с я н а в о й н е , н о м ы б о л ь ш е н е ж и в е м в м и р н о е в р е м я . Р о с с и я р е о р г а н и з у е т , р е с т р у к т у р и р у е т и н а р а щ и в а е т с в о и с и л ы . . . Н а м н у ж н о у с к о р и т ь с я , ч т о б ы б ы т ь г о т о в ы м и р а н ь ш е » , — с к а з а л Б о д е м а н н .

До этого журнал Der Spiegel утверждал, что Россия якобы стоит за серией диверсий по всей территории Германии. В материале сообщается, что в конце декабря 2024 года злоумышленники заливали выхлопные трубы автомобилей монтажной пеной и расклеивали фотографии вице-канцлера ФРГ от партии Зеленых Роберта Хабека. Журнал утверждает, что выглядевшее «как работа радикальных климатических активистов, на самом деле является работой российской агентуры».