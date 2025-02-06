Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с вторжением ВСУ на территорию Курской области. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

« В к а к о й - т о м о м е н т , к о г д а в о й н а д в и н е т с я к д и п л о м а т и ч е с к о м у р е ш е н и ю , с т а н е т я с н о , н а с к о л ь к о в а ж н а б ы л а э т а о п е р а ц и я [ в т о р ж е н и е в К у р с к у ю о б л а с т ь ] » , — у к а з а л Зеленский.

Он также утверждает, что Россия не вытеснит ВСУ из региона «в ближайшее время».

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Зеленский признался в отсутствии новых пакетов военной помощи от США при Трампе

1 февраля Минобороны РФ сообщило что, украинская сторона потеряла более 56,5 тыс. военных, почти 330 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров и около 1665 боевых бронированных машин в ходе вторжения в Курскую область.

Ранее Зеленский признался в отсутствии новых пакетов военной помощи от США при Трампе.