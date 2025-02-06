Kanal Zero: Дуда поддержал возбуждение дела о госперевороте против Туска
Президент Польши Анджей Дуда поддержал решение главы Конституционного суда (КС) республики Богдана Свенчковского начать против премьер-министра Дональда Туска дело о государственном перевороте. Свое мнение о решении КС президент высказал в интервью телеканалу Kanal Zero.
"Наверняка мы имеем дело с целой серией повторяющихся и продолжающихся грубых нарушений закона различными лицами, которые сегодня осуществляют исполнительную власть", - сказал глава государства. Он добавил, что глава КС Свенчковский является "очень опытным прокурором".
"Несомненно, это грубые нарушения закона, прежде всего грубые нарушения конституции", - подытожил Анджей Дуда.
В среду Богдан Свенчковский сообщил, что поручил прокурору Михалу Островскому начать расследование по обвинению премьер-министра Дональда Туска в совершении госпереворота.
По сообщениям польских СМИ, прокурор Островский является сторонником бывшего министра юстиции и генпрокурора Збигнева Зебро, которого власти сейчас обвиняют в том, что в его бытность на этом посту польские спецслужбы закупили и стали использовать израильское шпионское ПО Pegasus для прослушивания телефонов польских политиков.
Противостояние КС и части польских судей и прокуроров с правительством Дональда Туска объясняется попытками премьер-министра освободить органы юстиции от сторонников бывшей правящей партии (2017-2023 гг.) "Право и справедливость".