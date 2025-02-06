Дуда поддержал возбуждение дела о госперевороте против Туска

Президент Польши Анджей Дуда поддержал решение главы Конституционного суда (КС) республики Богдана Свенчковского начать против премьер-министра Дональда Туска дело о государственном перевороте. Свое мнение о решении КС президент высказал в интервью телеканалу Kanal Zero.

" Н а в е р н я к а м ы и м е е м д е л о с ц е л о й с е р и е й п о в т о р я ю щ и х с я и п р о д о л ж а ю щ и х с я г р у б ы х н а р у ш е н и й з а к о н а р а з л и ч н ы м и л и ц а м и , к о т о р ы е с е г о д н я о с у щ е с т в л я ю т и с п о л н и т е л ь н у ю в л а с т ь " , - с к а з а л г л а в а г о с у д а р с т в а . О н д о б а в и л , ч т о г л а в а К С С в е н ч к о в с к и й я в л я е т с я " о ч е н ь о п ы т н ы м п р о к у р о р о м " .

"Несомненно, это грубые нарушения закона, прежде всего грубые нарушения конституции", - подытожил Анджей Дуда.

В среду Богдан Свенчковский сообщил, что поручил прокурору Михалу Островскому начать расследование по обвинению премьер-министра Дональда Туска в совершении госпереворота.

По сообщениям польских СМИ, прокурор Островский является сторонником бывшего министра юстиции и генпрокурора Збигнева Зебро, которого власти сейчас обвиняют в том, что в его бытность на этом посту польские спецслужбы закупили и стали использовать израильское шпионское ПО Pegasus для прослушивания телефонов польских политиков.

Противостояние КС и части польских судей и прокуроров с правительством Дональда Туска объясняется попытками премьер-министра освободить органы юстиции от сторонников бывшей правящей партии (2017-2023 гг.) "Право и справедливость".