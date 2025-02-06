СМИ: ЦРУ предоставило Белому дому данные на сотрудников по незащищенной почте

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) вынуждено было отправить в Белый дом список сотрудников по незащищенной почте, чтобы выполнить указ президента США о сокращении штата федеральных служащих. Об этом пишет New York Times.

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По информации издания, в список были включены имена и первые инициалы фамилий новых сотрудников, нанятых за последние два года. Некоторые из них все еще находятся на испытательном сроке, и поэтому их легко уволить. При этом в списке большое количество молодых аналитиков и оперативников, которые были наняты специально для работы с Китаем.

Источники издания назвали сообщение имен в несекретном электронном письме «катастрофой контрразведки», так как они могут быть объединены с другой информацией, например из систем водительских прав и регистрации автомобилей, учетных записей в социальных сетях и общедоступных данных университетов, и в итоге получится полный список сотрудников.

« Р а с к р ы т и е л и ч н о с т е й л ю д е й , в ы п о л н я ю щ и х ч р е з в ы ч а й н о д е л и к а т н у ю р а б о т у , н а р и с о в а л о б ы Китаю мишени на их спинах», - констатировал сенатор от Вирджинии Марк Уорнер.

Количество имен, приведенных в письме неизвестно, но оно может быть значительным, так как «в 2024 году ЦРУ провело лучшую кампанию по набору персонала после терактов 11 сентября», утверждает издание.

После того, как Дональд Трамп вступил в должность президента США, он подписал серию указов, в том числе предписывающий федеральным служащим вернуться к формату работы в офисах в течение пяти дней в неделю. В то же время указ заморозил найм чиновников на федеральном уровне, за исключением военных.

Также Трамп создал Департамент по достижению эффективности государственного управления. Глава государства отмечал, что он рассчитывает на то, что новое ведомство «откроет путь к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточного регулирования и ненужных расходов, а также реструктуризации федеральных агентств».