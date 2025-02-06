Додон осудил заявление Санду о поддержке Украины в конфликте с РФ

Бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон осудил заявление президента Майи Санду о поддержке Украины в конфликте с Россией, которое она сделала в ходе недавнего визита в Киев.
"Мы категорически не поддерживаем позицию официального Кишинева, озвученную недавно президентом Майей Санду в Киеве, о том, что Молдова будет поддерживать Украину до конца в этой войне. Нужен призыв к миру, к переговорам, а не к войне. Это еще раз показывает, что сценарий глобалистов по Украине и по Молдове может быть одинаковым", - написал Додон в Telegram-канале.
Он выразил надежду на скорейшее прекращение конфликта, который, по его словам, "является трагедией для всех" - и украинского народа, и российского, и молдавского.
"Войну можно останавливать только за столом переговоров. Нужно срочно договариваться о мире. Надеемся, что усилия [президента США Дональда]Трампа и [президента РФ Владимира] Путина дадут результат в ближайшее время", - отметил Додон.