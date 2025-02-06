В Германии высказались о причастности России к инциденту с выхлопными трубами

Представитель МВД Германии Ларс Хармсен заявил, что у полиции нет доказательств причастности России к инцидентам с монтажной пеной в выхлопных трубах машин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг Хармсена.

Ранее немецкие СМИ сообщили о серии инцидентов с припаркованными на улице автомобилями - неизвестные залили выхлопные трубы более чем 270 машин в Берлине, Баден-Вюртемберге, Баварии и Бранденбурге монтажной пеной. Рядом с авто находили записки с призывом «становиться зеленее».

Как писал портал Tagesschau, преступники, по-видимому, хотели проложить ложный след: органы безопасности предполагают, что за действиями стоит Россия, а не климатические активисты. По данным Tagesschau, полиция расследует «конкретное подозрение», что серия инцидентов в нескольких федеральных землях «управлялась из Москвы».

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В декабре 2024 года по этому делу были задержаны трое молодых людей, которые рассказали, что им обещали заплатить по сто евро за каждое поврежденное транспортное средство. В качестве доказательства проделанной работы их просили прислать фото выхлопных труб. Представители служб безопасности заявили о целенаправленной кампании с целью разжечь ненависть к «Зелёным» и их кандидату на пост канцлера Роберту Хабеку.

СМИ сообщали, что заказчик этой кампании находился в России, но в МВД Германии не стали подтверждать эту информацию. Хармсен подчеркнул, что расследование по этому делу продолжается и полиция не хочет «забегать вперед».