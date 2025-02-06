Reuters: администрация Трампа рассматривает план реформы ВОЗ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план возможной реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы сохранить членство Вашингтона в ней. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники и документ, оказавшийся в его распоряжении.

По этой информации, план предусматривает, в частности, назначение специального посланника США по ВОЗ, который будет подчиняться непосредственно Трампу и курировать переговоры с организацией о вероятной реформе.

Агентство отмечает, что в документе, который был подготовлен перед инаугурацией Трампа 20 января, новой администрации США также рекомендовалось "как можно скорее покинуть" организацию, разработать "радикально новый подход" к взаимодействию с ней и настраивать на назначении американца генеральным директором после окончания срока полномочий нынешнего главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса в 2027 году.