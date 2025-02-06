Трамп хочет построить в Белом доме бальный зал

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет сделать «самому себе» предложение о постройке в Белом доме бального зала. Как сообщает «КП», выступая перед журналистами он отметил, что «очень хорош» в этом деле.

По словам Трампа, он предлагал построить такой зал во время президентства демократа Джо Байдена, но никогда не получал ответ на свое предложение. Теперь же он хочет построить в нем подобное помещение, где мог бы встречать гостей. За основу политик хочет взять зал в его резиденции в Мар-а-Лаго — там стоимость работ обошлась в 100 млн долларов. При этом Белому дому это «ничего не будет стоить».

Отметим, что кроме бального зала резиденции Мар-а-Лаго, Трамп построил такое помещение в одном из своих отелей в Вашингтоне на более чем 1 тысячу мест. В 2016 году, во время первой президентской кампании, он пригласил туда журналистов и агитировал за постройку аналогичного зала в Белом доме.