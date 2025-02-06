Арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский, направляемый британскими властями, пытается сорвать мирное урегулирование по Украине. Депутат написал об этом на своей странице в одной из соцсетей.

Дубинский обратил внимание на визит главы МИД Британии Дэвида Лэмми в Киев. Британский министр прибыл на Украину 5 февраля и встретился с Зеленским, заранее об этом визите не сообщалось. В Киеве Лэмми объявил о выделении Украине еще 55 миллионов фунтов стерлингов помощи на энергетику, бизнес и социальную поддержку.

Также депутат Рады указал на интервью Зеленского британскому журналисту. В ходе этой беседы Зеленский призвал дать Украине ядерное оружие, если вопрос о вступлении страны в НАТО растянется на годы. Дубинский отметил, что уже на следующей неделе спецпосланник Дональда Трампа по украинскому кризису Кит Келлог должен представить мирный план.

« С р о ч н ы й в и з и т в Киев министра обороны Британии Лэмми - нужен, как и срочное интервью Зеленского британским СМИ, чтобы не допустить мирного урегулирования, и дискредитировать план, который Келлог везет в Мюнхен», - заявил Дубинский.

По его версии, Зеленскому в рамках визита Лэмми привезли план контрнаступления. Других деталей депутат не привел.

Президент РФ Владимир Путин ранее рассказал в интервью Такеру Карлсону, что Россия и Украина могли подписать мирный договор еще в 2022 году, но экс-премьер Британии Борис Джонсон сорвал это соглашение. Глава украинских переговорщиков уже поставил свою подпись на документе, но после совета Джонсона Киев изменил свою позицию.

Путин рассказал со ссылкой на украинских чиновников, что Джонсон приехал и отговорил их от соглашения, пообещав, что Запад даст Киеву все необходимое. Ключевые положения стамбульских договоренностей заключались в том, что Украина не вступит в НАТО и обязуется быть нейтральным государством вне военных блоков.