Премьер-министра Польши заподозрили в попытке госпереворота

Председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский заявил о расследовании дела в отношении премьер-министра страны Дональда Туска, а также ряда высокопоставленных чиновников, подозреваемых в организации государственного переворота. Об этом пишет Gazeta.pl.

Издание отмечает, что согласно уведомлению, поданному Свенчковским, с 13 декабря 2023 года подозреваемые, «действовали в составе организованной преступной группы (...), имея целью изменение конституционного строя Республики Польша», а также «прекращения деятельности Конституционного суда и других конституционных органов».

« О н и п р е д п р и н я л и , п о с о г л а ш е н и ю с д р у г и м и л и ц а м и , д е й с т в и я , н а п р а в л е н н ы е н а д о с т и ж е н и е э т и х ц е л е й п у т е м н а с и л и я и п р о т и в о п р а в н ы х у г р о з » , - о т м е ч а е т с я в д о к у м е н т е .

Председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил о том, что «с удовлетворением приветствует инициативу председателя Конституционного суда». А сам Дональд Туск на своей странице в соцсети Х опубликовал видео, на котором играет в настольный теннис, когда ему говорят, что он подозревается в госперевороте. На это премьер отметил, что у него сейчас серьезные дела, и он намерен заняться этим вопросом позже. После чего раздается смех, отмечает газета.

Сейм Польши избрал Дональда Туска новым премьер-министром страны в 2023 году. Кандидатуру Туска поддержали 248 депутатов. Против выступил 201. При этом Дональд Туск уже занимал этот пост в 2007-2014 годах.

После вступления в должность новый премьер-министр уволил все руководство польских спецслужб, в том числе военной разведки и Центрального антикоррупционного бюро. Также он инициировал судебное преследование в отношении главы ЦБ по обвинениям в участии в политической поддержке в преддверии парламентских выборов.