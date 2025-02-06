Пока вы спали: заявления Нетаньяху о ядерном оружии и новый проект Турции с РФ

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Турция и Россия обсуждают проект создания газового хаба

Представители Турции и России на экспертном уровне прорабатывают вопросы реализации российской инициативы по созданию на турецкой территории международного газового хаба.

Об этом сообщает ТАСС генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.

Он отметил, что инициативу выдвинула Россия в ответ на действия США и стран ЕС по ограничению экспорта российских энергоносителей.

Заявления Трампа о Газе шокировали американских чиновников

Заявления президента Дональда Трампа о возможности долгосрочного владения США сектором Газа шокировали должностных лиц высокого ранга в Белом доме. Об этом сообщает

со ссылкой на газету The New York Times.

Некоторые чиновники отметили, что до сих пор пытаются "понять, как возникла такая идея" и считают ее чрезмерной даже для Трампа.

Кроме того, выяснилось, что необходимые консультации с Госдепартаментом и Пентагоном не были проведены перед тем, как Трамп озвучил эту инициативу.

Марочко: Киев в попытке удержать Волчанск стягивает к городу военных и технику

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последние несколько суток начало наращивать группировку украинских военнослужащих у Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что увеличение численности контингента в этом районе свидетельствует о намерении украинского командования удержать контроль над городом.

Помимо этого, рост сил и средств противника может указывать на возможную попытку вернуть ранее утраченные позиции.

США могут запретить въезд мигрантам по санитарным соображениям

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запретить просителям убежища въезд на территорию страны под предлогом борьбы с распространением кори и туберкулеза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Речь идет о возобновлении действовавшего в период пандемии "Раздела 42", который ранее использовался для быстрой и законной высылки просителей убежища по санитарным соображениям.

В данный момент поводом для обращения к "Разделу 42" станет угроза распространения туберкулеза и кори в связи с миграцией, и сотрудники Министерства здравоохранения США будут направлены на южную границу для анализа ситуации.

Нетаньяху: если бы не Израиль, то Иран получил бы ядерное оружие 10 лет назад

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран смог бы получить ядерное оружие еще 10 лет назад, если бы Израиль не вмешался. Об этом сообщает ТАСС.

" М ы з а м е д л и л и и х , н о н е о с т а н о в и л и п о л н о с т ь ю " , — о т м е т и л Нетаньяху, подчеркивая, что Иран по-прежнему стремится обзавестись ядерным арсеналом.

По данным портала Axios, Нетаньяху планирует убедить президента США Дональда Трампа предоставить израильской армии вооружение, способное уничтожить глубокорасположенные ядерные объекты Ирана в случае провала дипломатических переговоров.