Турция и Россия обсуждают проект создания газового хаба

Представители Турции и России на экспертном уровне прорабатывают вопросы реализации российской инициативы по созданию на турецкой территории международного газового хаба. Об этом сообщил ТАСС генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.

" Т а к а я и н и ц и а т и в а , к а к и з в е с т н о , в с в о е в р е м я б ы л а в ы д в и н у т а р о с с и й с к о й с т о р о н о й в к о н т е к с т е п р е д п р и н и м а е м ы х США и странами ЕС усилий по ограничению возможностей экспорта российских энергоносителей в третьи страны. На данный момент можно сказать, что обеими странами на экспертном уровне продолжается проработка технических аспектов реализации указанной инициативы", - сказал дипломат.

По его словам, более детальной информацией по проекту располагают профильные организации двух стран.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через газопровод "Северный поток". Власти Турции заявляют, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта.

Глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар ранее сообщал о планах открытия в 2025 году в Стамбуле центра торговли газом с участием турецкой компании Botas и российского "Газпрома" в рамках проекта международного газового хаба.