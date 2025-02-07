Премьер Японии заявил о настрое на мирный договор с Россией

Япония привержена политике заключения мирного договора с Россией и считает отсутствие такого документа спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны прискорбным фактом.

Об этом, как передает корреспондент ТАСС, заявил японский премьер-министр Сигэру Исиба в своем видеообращении, показанном на "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий", как в Токио называют южную часть российских Курильских островов. Сейчас глава правительства находится с визитом в США.

" П р и с к о р б н о , ч т о д а ж е с е й ч а с , с п у с т я 8 0 л е т п о с л е о к о н ч а н и я в о й н ы , в о п р о с о с е в е р н ы х т е р р и т о р и я х н е р е ш е н , а м е ж д у Я п о н и е й и Р о с с и е й н е з а к л ю ч е н м и р н ы й д о г о в о р " , - с к а з а л о н . " П р а в и т е л ь с т в о п р и в е р ж е н о р е ш е н и ю п р о б л е м ы п р и н а д л е ж н о с т и ч е т ы р е х с е в е р н ы х о с т р о в о в и з а к л ю ч е н и ю м и р н о г о д о г о в о р а " , - д о б а в и л И с и б а , п о в т о р и в р а н е е з в у ч а в ш и е у т в е р ж д е н и я о т о м , ч т о и з - з а с п е ц и а л ь н о й в о е н н о й о п е р а ц и и н а У к р а и н е " с и т у а ц и я в о т н о ш е н и я х м е ж д у Я п о н и е й и Р о с с и е й п о - п р е ж н е м у т я ж е л а я " .

В соответствии с принятым в 1981 году правительством Японии решением "Общенациональные митинги за возвращение северных территорий" проводятся ежегодно 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом русско-японском договоре. В таких собраниях традиционно принимают участие глава правительства, министры, депутаты обеих палат парламента от правящей и оппозиционных партий, а также бывшие жители южной части Курил. Ультраправые группы используют это как повод для антироссийских выступлений на улицах городов и перед представительствами РФ, которые полиция берет под усиленную охрану.

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

После начала СВО Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций. В связи с этим МИД РФ заявил, что Москва не намерена продолжать консультации с Токио по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам России.