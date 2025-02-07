Премьер Японии заявил о настрое на мирный договор с Россией

Япония привержена политике заключения мирного договора с Россией и считает отсутствие такого документа спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны прискорбным фактом.
Об этом, как передает корреспондент ТАСС, заявил японский премьер-министр Сигэру Исиба в своем видеообращении, показанном на "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий", как в Токио называют южную часть российских Курильских островов. Сейчас глава правительства находится с визитом в США.
"Прискорбно, что даже сейчас, спустя 80 лет после окончания войны, вопрос о северных территориях не решен, а между Японией и Россией не заключен мирный договор", - сказал он. "Правительство привержено решению проблемы принадлежности четырех северных островов и заключению мирного договора", - добавил Исиба, повторив ранее звучавшие утверждения о том, что из-за специальной военной операции на Украине "ситуация в отношениях между Японией и Россией по-прежнему тяжелая".
В соответствии с принятым в 1981 году правительством Японии решением "Общенациональные митинги за возвращение северных территорий" проводятся ежегодно 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом русско-японском договоре. В таких собраниях традиционно принимают участие глава правительства, министры, депутаты обеих палат парламента от правящей и оппозиционных партий, а также бывшие жители южной части Курил. Ультраправые группы используют это как повод для антироссийских выступлений на улицах городов и перед представительствами РФ, которые полиция берет под усиленную охрану.
Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
После начала СВО Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций. В связи с этим МИД РФ заявил, что Москва не намерена продолжать консультации с Токио по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам России.