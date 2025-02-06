Нетаньяху: Трамп не говорил об отправке военных в Газу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью телеканалу Fox News, что американский президент Дональд Трамп не говорил о намерении отправки военнослужащих США в сектор Газа.

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«Я не думаю, что он говорил об отправке военнослужащих США для завершения работы по уничтожению ХАМАС», — сказал он.

Также израильский лидер добавил, что борьба с палестинским движением ХАМАС остаётся задачей Израиля.

«Это наше обязательство. Это наша работа», — цитирует Нетаньяху РИА Новости.

Ранее президент США призвал полностью снести сектор Газа, потому что он якобы непригоден для жизни. Жителей Трамп предложил перевезти в Иорданию и Египет. Также, по его мнению, Газу можно превратить в ближневосточную Ривьеру.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что США пока не намерены отправлять войска в сектор Газа.