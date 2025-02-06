Около 40 тыс. госслужащих США согласились уволиться с выходным пособием

Не менее 40 тысяч государственных служащих в США согласились на предложение администрации Дональда Трампа уволиться с выходным пособием. Об этом, ссылаясь на источник в Белом доме, сообщает CNN. По словам собеседника телеканала, положительно отреагировали на предложение властей уволиться по собственному и получить при этом восьмимесячное выходное пособие по меньшей мере 40 тысяч человек. CNN отмечает, что такое предложение получили приблизительно два миллиона американских государственных служащих. 5 февраля российский эксперт Александр Степанов заявил о переделе администрацией Трампа всего госаппарата и силового блока Соединенных Штатов. В тот же день газета Wall Street Journal сообщила, что Центральное разведывательное управление США предложило всем сотрудникам уволиться за компенсацию.

© Антон Денисов/РИА Новости