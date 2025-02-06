В США выступили против закрытия оскандалившегося агентства

Бывшие руководители Агентства США по международному развитию (USAID) выступили против закрытия ведомства. Об этом сообщает CNN.

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« М ы с ч и т а е м , ч т о U S A I D и п р о г р а м м ы а м е р и к а н с к о й п о м о щ и и н о с т р а н н ы м г о с у д а р с т в а м ж и з н е н н о в а ж н ы д л я и н т е р е с о в н а ш е г о г о с у д а р с т в а и ч т о с о т р у д н и к и а г е н т с т в а х о р о ш о п о с л у ж и л и к а ж д о м у и з н а с » , — з а я в и л и п я т ь б ы в ш и х р у к о в о д и т е л е й в е д о м с т в а и з Р е с п у б л и к а н с к о й и Д е м о к р а т и ч е с к о й п а р т и й .

Кроме того, они призвали Конгресс США «оперативно защитить уставную роль» агентства. По их мнению, «попытки ослабить или уничтожить USAID не пойдут на пользу ни одной из партий и нанесут ущерб всем американцам».

Ранее стало известно, что Украина, начиная с 2022 года, стала крупнейшим бенефициаром USAID, получив 27,2 процента средств. Всего за три года ведомство выделило Киеву 32,4 миллиарда долларов.